George Clooney Saint-Tropez-ban ünnepelte 65. születésnapját: felesége, Amal csak úgy ragyogott mellette - Friss fotó

George Clooney és felesége, Amal Clooney a francia Riviérán ünnepelték a színész 65. születésnapját. A házaspárt május 7-én, csütörtökön Saint-Tropez-ban fotózták le, amint egy hajóról szálltak ki, majd barátaikkal ebédelni mentek a híres Club 55-be.

Forrás: Profimedia

Amal Clooney szokatlan lábbelit választott a tengerpartra

A színész egy nappal korábban, május 6-án töltötte be 65. életévét. A 48 éves Amal Clooney jókedvűen, mosolygva szállt le a hajóról, ragyogott férje oldalán. Az ügyvédnő szettje tökéletesen illett a francia Riviéra hangulatához, bár a lábbeliválasztása kifejezetten szokatlannak mondható. Lábszárközépig érő szarvasbőr csizmát viselt – ez nem éppen klasszikus strandviselet.

George és Amal Clooney 2013-ban ismerkedtek meg, egy közös barátjuk mutatta be őket egymásnak. Egy évvel később, 2014 szeptemberében Velencében házasodtak össze. Hivatalosan 2015-ben, a Golden Globe-gálán jelentek meg először együtt a vörös szőnyegen. Több mint 11 éve vannak együtt, ikreik, Alexander és Ella ma már 8 évesek.

A család bázisa Franciaországban van, de Clooneyéknak Angliában is van birtokuk, emellett villájuk van az olaszországi Comói-tónál, valamint Kentuckyban is, a színész családjának közelében. Úgy tudni, 2025 decemberében a Clooney család minden tagja megkapta a francia állampolgárságot.

