Christopher Andersen királyi szakértő szerint Katalin hercegné volt az első, aki elhatárolódott András hercegtől. Andersen úgy tudja, Katalin a családi eseményeken sem volt hajlandó szóba állni a herceggel, mióta felmerült a neve az Epstein-botrányban.

Katalin hercegné már régen nem áll szóba András herceggel

Katalin hercegné nem önös érdekekből fordított hátat András hercegnek

„Ő az első a királyi családból, aki szakított András herceggel, aki hátat fordított neki” – fogalmazott a szakértő, akinek legújabb könyve Kate! The Future Queen’s Courage, Grace and Strength címmel jelent meg. Andersen szerint Katalin hercegné azt sem akarta, hogy András részt vegyen a Westminster-apátságban tartott karácsonyi koncertjén. A szakértő állítása szerint közvetítőkön keresztül próbálta elérni, hogy csak az oldalsó bejáraton beengedjék, de - akkor még - elutasították. Azóta Károly király tulajdonképpen száműzte öccsét a családból, megfosztotta öccsét minden rangjától.

A szakértő úgy látja, Katalin hercegnét nem önös érdekek vezérelték. A walesi hercegné Vilmos feleségeként és György herceg édesanyjaként a monarchia jövőjét is szem előtt tartotta, és nem akarta, hogy a királyi családot újabb botrányok árnyékolják be. Andersen szerint Vilmos herceg és Katalin gyakoroltak nyomást Károly királyra, hogy megtegye a szükséges lépéseket.

