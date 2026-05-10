2026. máj. 10., vasárnap

2026.05.10.
A királyi család egyik tagja állítólag már jóval Károly király döntése előtt világossá tette, hogy nem akar közösséget vállalni a botrányba keveredett András herceggel.

Christopher Andersen királyi szakértő szerint Katalin hercegné volt az első, aki elhatárolódott András hercegtől. Andersen úgy tudja, Katalin a családi eseményeken sem volt hajlandó szóba állni a herceggel, mióta felmerült a neve az Epstein-botrányban.

Katalin hercegné már régen nem áll szóba András herceggel
Katalin hercegné nem önös érdekekből fordított hátat András hercegnek

„Ő az első a királyi családból, aki szakított András herceggel, aki hátat fordított neki” fogalmazott a szakértő, akinek legújabb könyve Kate! The Future Queen’s Courage, Grace and Strength címmel jelent meg. Andersen szerint Katalin hercegné azt sem akarta, hogy András részt vegyen a Westminster-apátságban tartott karácsonyi koncertjén. A szakértő állítása szerint közvetítőkön keresztül próbálta elérni, hogy csak az oldalsó bejáraton beengedjék, de - akkor még - elutasították. Azóta Károly király tulajdonképpen száműzte öccsét a családból, megfosztotta öccsét minden rangjától. 

A szakértő úgy látja, Katalin hercegnét nem önös érdekek vezérelték. A walesi hercegné Vilmos feleségeként és György herceg édesanyjaként a monarchia jövőjét is szem előtt tartotta, és nem akarta, hogy a királyi családot újabb botrányok árnyékolják be. Andersen szerint Vilmos herceg és Katalin gyakoroltak nyomást Károly királyra, hogy megtegye a szükséges lépéseket. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
