A 45 éves Jessica Alba apró tanga bikiniben mutatta meg bomba alakját - FOTÓK

Jessica Alba bebizonyította, hogy a 45 az új 25! A sztár, aki április 28-án töltötte be a negyvenötöt, az Instagram-oldalán engedett betekintést legutóbbi születésnapi kiruccanásába. A fotósorozat egy hatalmas szuperjachton készült, ahol Alba láthatóan minden percét élvezte a pihenésnek.

Jessica Alba fekete bikiniben mutatta meg elképesztő idomait.

Forrás: Getty Image

A színésznő éppen olyan stílusikon, mint a 2000-es évek elején.

Jessica Alba fiatalos öltözködése és életvitele a nyáron sem áll meg, így születésnapját egy csajos kiruccanással koronázta meg.

A jachtos ünneplésről Instagram fotók is készültek, amelyek egyből felperzselték a rajongók kedélyeit.

Jessica Alba berobbantotta a nyári szezont

Jessica Alba a képeken egy apró, fekete, megkötős bikinit visel, amely tökéletesen kiemelte kisportolt alakját. A poszthoz fűzött képaláírásában a jelenleg divatos „joymaxxing” (az öröm maximalizálása) kifejezéssel utalt arra, hogy most a boldogság megélése a legfontosabb számára. A látványos fotók nemcsak a fitnesz-rutinjáról árulkodnak, hanem arról is, hogy Alba élete új szakaszába lépett. Miután 2025-ben elvált férjétől, Cash Warrentől, a színésznőre újra rátalált a szerelem: a jachton vele tartott új partnere, a 33 éves, Danny Ramirez is. A bulizó csapatot közeli barátok egészítették ki, akikkel közösen élvezték a napsütést. A háromgyermekes édesanya laza, vizes hajjal és sötét napszemüvegben pózolt a kamerának, sugározva a természetességet.

A merészebb, nyelvnyújtogatós fotók mellett Alba mélyebb gondolatokat is megosztott követőivel. Két idézetet is fűzött a bejegyzéshez, amelyek hűen tükrözik jelenlegi életszemléletét: „Maradj közel azokhoz az emberekhez, akik mellett úgy érzed magad, mintha sütne a nap.” és „Minél jobban megünnepled az életet, annál több ünnepelnivalót ad majd neked az élet.”. Úgy tűnik, Jessica Alba nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is élete egyik legjobb formájában van, és esze ágában sincs lassítani.

