Meglepő családi titokra derült fény: gyerekkorában terápiára vitte Beyoncét az édesanyja

A világhírű énekesnő, Beyoncé édesanyja, Tina Knowles meglepő részletet árult el lányai gyerekkoráról. Vallomásából kiderült, hogy terápiára vitte Beyoncét és Solange Knowlest, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.

Beyoncé és testvére, Solange Knowles ma már elválaszthatatlanok, de nem mindig volt ez így.

Beyoncé és húga, Solange kapcsolata nem mindig volt felhőtlen

A családanya a Los Angeles-i könyvfesztiválon mesélt arról, hogy a testvérpár kapcsolata akkor kezdett megromlani, amikor Beyoncé még gyerekként egyre nagyobb sikereket ért el. Már hét-nyolc évesen sorra nyerte a tehetségkutatókat, 11 éves korára pedig igazi kis sztárrá vált, ami óhatatlanul hatással volt a családi dinamikára is.

Tina Knowles szerint ilyenkor gyakori jelenség, hogy a testvérek eltávolodnak egymástól, különösen, ha nagy köztük a korkülönbség. A nagyobb gyerek saját baráti körre tesz szert, és kevésbé nyitott arra, hogy a fiatalabb testvérrel foglalkozzon. Beyoncé sem volt ez alól kivétel: egyre inkább zavarta őt húga jelenléte, Solange viszont egyre szomorúbb lett emiatt.

Terápiára vitte a lányait

Az édesanya ezért úgy döntött, szakember segítségét kéri. Egy, a fodrászszalonjában dolgozó vendégtől kért ajánlást gyermekpszichológusra, és terápiára vitte a lányokat. A döntést akkoriban a család több tagja sem támogatta, sőt, kifejezetten ellenezték, különösen a fekete közösségekben élő előítéletek miatt. Mint mondta, még akkori férje, Mathew Knowles sem értette, miért lenne szükség terápiára ilyen fiatal gyerekeknél. Tina azonban kitartott a döntése mellett – és utólag úgy látja, ez volt az egyik legjobb dolog, amit tehetett.

A közös beszélgetések hatására Beyoncé felismerte, hogy fontos szerepe van húga életében, és tudatosan kezdett figyelni arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. A kapcsolatuk azóta is szoros maradt, ami Tina szerint korántsem volt magától értetődő.

A családanya ma már teljes mértékben kiáll a terápia mellett, és fontosnak tartja, hogy a gyerekek megtanulják: nem kell mindent egyedül feldolgozniuk. Úgy véli, a lelki támogatás éppolyan fontos, mint a testi egészség megőrzése.