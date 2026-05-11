Babát vár a Ginny és Georgia sztárja - Cuki pocakos fotóval jelentette be a hírt

Jónás Ágnes
2026.05.11.
Anyai örömök elé néz a Ginny és Georgia sorozat sztárja. A szépséges Brianne Howey az Instagramon jelentette be, hogy férjével, Matt Zieringgel második gyermeküket várják.

A színésznő egy tükör előtt készült szelfit osztott meg magáról, amelyen egy sárga ruhában látható, miközben gömbölyödő pocakját fogja. A kép mellé azt írta: Növekszünk tovább. Boldog anyák napját! Brianne Howey boldogabb nem is lehetne, hiszen férjével eleve nagy családot terveztek.

Brianne Howey 2025-ben még nem sejtette, hogy ismét anyai örömök elé néz.
Gólyahír: babát vár Brianne Howey, a Ginny és Georgia sztárja

  • Brianne Howey és férje már egy kétéves kislány szülei.
  • A színésznő korábban arról beszélt, hogy az anyaság teljesen megváltoztatta a Ginny és Georgia című sorozatban alakított karakteréhez való viszonyát.
  • A Netflix sikersorozatának negyedik évada már készül.

Brianne Howey fürdik a gratulációkban

A bejegyzés alatt hamar megjelentek a gratulációk, elsőként a Ginny és Georgia szereplőitől. Chelsea Clark, a sorozat Norah-ja lelkesen gratulált, míg Antonia Gentry (Ginny) több meghatott emojival reagált a hírre. A sorozat showrunnere, Debra J. Fisher pedig azt írta: „Nagyon jól áll neked a második baba!”

 

A nagy bejelentés közel egy évvel azután érkezett, hogy Brianne Howey arról beszélt, mennyire megváltoztatta őt az anyaság. A színésznőnek és férjének már van egy kétéves kislánya − az Instagramra feltöltött tartalmak szerint imádnak együtt mókázni. Az alábbi fotó Szent Patrik napon készült – mindent beleadtak, hogy méltóképpen teljen az ünnep, amiből Bodie nevű kutyájuk sem maradhatott ki.

Howey 2021-ben házasodott össze Matt Ziering ügyvéddel, kislányuk, Siggy 2023 júniusában született meg. A színésznő korábban elárulta, hogy az anyává válás segített neki mélyebben megérteni a sorozatban alakított karakterét, Georgiát. Mióta saját gyermeke született, teljesen más szemmel látja a karakter motivációit. 

Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy annyira rajong a saját gyermekéért, hogy már pontosan érti, Georgia miért óvja ennyire megszállottan Ginnyt.

A színésznőt egyedülálló édesanyja nevelte fel, akivel Szívek szállodája-szerű, Lorelei és Rory nexusához nagyon hasonló kapcsolata volt. Az élmény ma is nagyban meghatározza a saját családi életéhez való hozzáállását.

A rajongók már az anya-lánya párosról készült Ginny és Georgia negyedik évadát is várhatják. Bár a Netflix egyelőre nem jelentette be a premier pontos dátumát, a folytatás már készül

