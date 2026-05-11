Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 11., hétfő Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm
gála

Tarolt a BAFTA-díjátadón a Netflix sorozata, több nagy kedvenc azonban díj nélkül maradt

gála BAFTA 2026 London
Horváth Angéla
2026.05.11.
A brit televíziós szakma legfontosabb díjátadóján idén is nagy nevek, népszerű sorozatok és sokat emlegetett produkciók versenyeztek egymással. A BAFTA-gála jelöltjei között ott volt a Kamaszok, a Stúdió, a Fehér Lótusz és a Mackó is.

A díjátadón a drámasorozatoktól a vígjátékokon és dokumentumfilmeken át a realitykig számos műfaj legjobbjait ismerték el. A legnagyobb figyelem ezúttal is a színészi kategóriákra és a kiemelt sorozatokra irányult, ahol több ismert arc mellett új kedvencek is díjakat vihettek haza. Lássuk, mely alkotásokat jutalmazták idén BAFTA-díjjal!

BAFTA 2026 - Owen Cooper a Kamaszok című sorozatban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó díjat
BAFTA 2026 - Owen Cooper a Kamaszok című sorozatban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó díjat
Forrás: Getty Images

Az est nagy nyertese a Kamaszok című sorozat, mely négy jelölést váltott díjra – ezzel rekordot döntött a BAFTA-gálák történetében. A brutális dráma, amely 2025 márciusában, a megjelenésekor a legfőbb beszédtéma volt szerte a világon, elnyerte a legjobb limitált sorozat díját, és színészi elismerésben részesültek a főszereplők, Stephen Graham, Owen Cooper és Christine Tremarco is. 16 évesen Owen Cooper lett a legfiatalabb nyertes, aki valaha elnyerte a legjobb mellékszereplő díját a BAFTA-gálán.

BAFTA 2026: díjazottak a főbb kategóriákban

A legjobb drámasorozat:

Nyertes: Code Of Silence

Jelöltek:
Ezer bokszütés
Blue Lights
Liverpool, a mi városunk

A legjobb minisorozat:

Nyertes: Kamaszok

Jelöltek:
I Fought The Law
Trespasses
What It Feels Like For A Girl

Legjobb férfi főszereplő:

Nyertes: Stephen Graham – Kamaszok

Jelöltek:
Colin Firth – Lockerbie: Az igazság nyomában
Ellis Howard – What It Feels Like for a Girl
James Nelson-Joyce – Liverpool, a mi városunk
Matt Smith – Bunny Munro halála
Taron Egerton – Smoke

Legjobb női főszereplő:

Nyertes: Narges Rashidi – Prisoner 951

Jelöltek:
Aimee Lou Wood – Film Club
Erin Doherty – Ezer bokszütés
Jodie Whittaker – Mérgező város
Sheridan Smith – I Fought The Law
Siân Brooke – Blue Lights

Legjobb férfi mellékszereplő:

Nyertes: Owen Cooper – Kamaszok

Jelöltek:
Ashley Walters – Kamaszok
Fehinti Balogun – Down Cemetery Road
Joshua McGuire – The Gold
Paddy Considine – Gengsztervilág
Rafael Mathé – Bunny Munro halála

Legjobb női mellékszereplő:

Nyertes: Christine Tremarco – Kamaszok

Jelöltek:
Aimee Lou Wood – Fehér Lótusz
Chyna McQueen – Hívjátok Millie Blacket!
Emilia Jones – A megbízás
Erin Doherty – Kamaszok
Rose Ayling-Ellis – Reunion

A legjobb realityműsor:

Nyertes: The Celebrity Traitors

Jelöltek:
The Jury: Murder Trial
Nyerd meg az életed: A kihívás (Squid Game: The Challenge)
Virgin Island

A legjobb nemzetközi sorozat:

Nyertes: The Studio – A stúdió

Jelöltek:
A mackó
A diplomata
Pluribus
Különválás
Fehér Lótusz

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Hajnalban keltek a nyaraláson, mégsem jutott nekik napozóágy: bíróságra vitte az ügyet az apa

Egy német turista pert nyert az utazásszervezője ellen: görögországi családi nyaralásuk alatt szinte egyáltalán nem tudtak napozóágyat szerezni a medencénél. A hannoveri bíróság busás összeget ítélt meg kértérítésnek.

Nagy viharokra kell készülni hétfőn: jégeső és orkánerejű szél is jöhet

Hétfőn megérkezhet Magyarországra az idei év első igazán komoly vihara. Az előrejelzések szerint több hullámban vonulhatnak át zivatarok az országon, ezeket pedig felhőszakadás, jégeső és erős, helyenként akár kifejezetten veszélyes széllökések kísérhetik.

Döbbenet! A hantavírusos óceánjáró egyik utasa elhagyta a hajót, majd részt vett egy esküvőn

A hantavírusos óceánjáró egyik utasa ugyanis egy nappal a karantén bejelentése előtt elhagyta a fedélzetet és elutazott egy esküvőre. A férfi csak utólag tudta meg, hogy mekkora veszélynek tette ki az ismerőseit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu