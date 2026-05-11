Tarolt a BAFTA-díjátadón a Netflix sorozata, több nagy kedvenc azonban díj nélkül maradt

A díjátadón a drámasorozatoktól a vígjátékokon és dokumentumfilmeken át a realitykig számos műfaj legjobbjait ismerték el. A legnagyobb figyelem ezúttal is a színészi kategóriákra és a kiemelt sorozatokra irányult, ahol több ismert arc mellett új kedvencek is díjakat vihettek haza. Lássuk, mely alkotásokat jutalmazták idén BAFTA-díjjal!
Az est nagy nyertese a Kamaszok című sorozat, mely négy jelölést váltott díjra – ezzel rekordot döntött a BAFTA-gálák történetében. A brutális dráma, amely 2025 márciusában, a megjelenésekor a legfőbb beszédtéma volt szerte a világon, elnyerte a legjobb limitált sorozat díját, és színészi elismerésben részesültek a főszereplők, Stephen Graham, Owen Cooper és Christine Tremarco is. 16 évesen Owen Cooper lett a legfiatalabb nyertes, aki valaha elnyerte a legjobb mellékszereplő díját a BAFTA-gálán.
BAFTA 2026: díjazottak a főbb kategóriákban
A legjobb drámasorozat:
Nyertes: Code Of Silence
Jelöltek:
Ezer bokszütés
Blue Lights
Liverpool, a mi városunk
A legjobb minisorozat:
Nyertes: Kamaszok
Jelöltek:
I Fought The Law
Trespasses
What It Feels Like For A Girl
Legjobb férfi főszereplő:
Nyertes: Stephen Graham – Kamaszok
Jelöltek:
Colin Firth – Lockerbie: Az igazság nyomában
Ellis Howard – What It Feels Like for a Girl
James Nelson-Joyce – Liverpool, a mi városunk
Matt Smith – Bunny Munro halála
Taron Egerton – Smoke
Legjobb női főszereplő:
Nyertes: Narges Rashidi – Prisoner 951
Jelöltek:
Aimee Lou Wood – Film Club
Erin Doherty – Ezer bokszütés
Jodie Whittaker – Mérgező város
Sheridan Smith – I Fought The Law
Siân Brooke – Blue Lights
Legjobb férfi mellékszereplő:
Nyertes: Owen Cooper – Kamaszok
Jelöltek:
Ashley Walters – Kamaszok
Fehinti Balogun – Down Cemetery Road
Joshua McGuire – The Gold
Paddy Considine – Gengsztervilág
Rafael Mathé – Bunny Munro halála
Legjobb női mellékszereplő:
Nyertes: Christine Tremarco – Kamaszok
Jelöltek:
Aimee Lou Wood – Fehér Lótusz
Chyna McQueen – Hívjátok Millie Blacket!
Emilia Jones – A megbízás
Erin Doherty – Kamaszok
Rose Ayling-Ellis – Reunion
A legjobb realityműsor:
Nyertes: The Celebrity Traitors
Jelöltek:
The Jury: Murder Trial
Nyerd meg az életed: A kihívás (Squid Game: The Challenge)
Virgin Island
A legjobb nemzetközi sorozat:
Nyertes: The Studio – A stúdió
Jelöltek:
A mackó
A diplomata
Pluribus
Különválás
Fehér Lótusz
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: