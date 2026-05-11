Tarolt a BAFTA-díjátadón a Netflix sorozata, több nagy kedvenc azonban díj nélkül maradt

A díjátadón a drámasorozatoktól a vígjátékokon és dokumentumfilmeken át a realitykig számos műfaj legjobbjait ismerték el. A legnagyobb figyelem ezúttal is a színészi kategóriákra és a kiemelt sorozatokra irányult, ahol több ismert arc mellett új kedvencek is díjakat vihettek haza. Lássuk, mely alkotásokat jutalmazták idén BAFTA-díjjal!

BAFTA 2026 - Owen Cooper a Kamaszok című sorozatban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó díjat

Az est nagy nyertese a Kamaszok című sorozat, mely négy jelölést váltott díjra – ezzel rekordot döntött a BAFTA-gálák történetében. A brutális dráma, amely 2025 márciusában, a megjelenésekor a legfőbb beszédtéma volt szerte a világon, elnyerte a legjobb limitált sorozat díját, és színészi elismerésben részesültek a főszereplők, Stephen Graham, Owen Cooper és Christine Tremarco is. 16 évesen Owen Cooper lett a legfiatalabb nyertes, aki valaha elnyerte a legjobb mellékszereplő díját a BAFTA-gálán.

BAFTA 2026: díjazottak a főbb kategóriákban

A legjobb drámasorozat:

Nyertes: Code Of Silence

Jelöltek:

Ezer bokszütés

Blue Lights

Liverpool, a mi városunk

A legjobb minisorozat:

Nyertes: Kamaszok

Jelöltek:

I Fought The Law

Trespasses

What It Feels Like For A Girl

Legjobb férfi főszereplő:

Nyertes: Stephen Graham – Kamaszok

Jelöltek:

Colin Firth – Lockerbie: Az igazság nyomában

Ellis Howard – What It Feels Like for a Girl

James Nelson-Joyce – Liverpool, a mi városunk

Matt Smith – Bunny Munro halála

Taron Egerton – Smoke

Legjobb női főszereplő:

Nyertes: Narges Rashidi – Prisoner 951

Jelöltek:

Aimee Lou Wood – Film Club

Erin Doherty – Ezer bokszütés

Jodie Whittaker – Mérgező város

Sheridan Smith – I Fought The Law

Siân Brooke – Blue Lights

Legjobb férfi mellékszereplő:

Nyertes: Owen Cooper – Kamaszok

Jelöltek:

Ashley Walters – Kamaszok

Fehinti Balogun – Down Cemetery Road

Joshua McGuire – The Gold

Paddy Considine – Gengsztervilág

Rafael Mathé – Bunny Munro halála

Legjobb női mellékszereplő:

Nyertes: Christine Tremarco – Kamaszok

Jelöltek:

Aimee Lou Wood – Fehér Lótusz

Chyna McQueen – Hívjátok Millie Blacket!

Emilia Jones – A megbízás

Erin Doherty – Kamaszok

Rose Ayling-Ellis – Reunion

A legjobb realityműsor: