Cameron Diaz 53 éves – Hollywood nagy visszatérője, aki a vörös szőnyeget családra cserélte

Hollywood egyik legfényesebb csillagának, Cameron Diaznak a születésnapját ma épp az 53. alkalommal ünnepli meg a világ. A Maszk, Keresd a nőt! és a John Malkovich menet óta tudjuk: nemcsak gyönyörű, de elképesztően tehetséges is. A Vanília égbolt, a Charlie angyalai és a Holiday filmjeivel pedig végérvényesen beírta magát a filmtörténelembe. Ma már férje, Benji Madden, gyermekeik – Raddix Madden és Cardinal Madden – és a családi élet áll a középpontban. Nézzük Cameron Diaz születésnapja alkalmából a sztár legismertebb filmjeit és azt, hogyan is ívelt fel a karrierje.

Selma Blair, Cameron Diaz, Christina Applegate az Édes kis semmiség premierjén.

Forrás: Shutterstock

Így kezdődött Cameron Diaz karrierje: modellből filmcsillag

Cameron Diaz modellkarrierje gyorsan beindult, hiszen származásának köszönhetően remek géneket örökölt kubai, angol és német rokonaitól. Nem csoda, hogy már 16 évesen Párizsban és Tokióban fotózták, miközben mások még a matekleckével küzdöttek. De a kifutó csak bemelegítés volt: Hollywood hamarosan teljesen beszippantotta.

A Maszk – Cameron Diaz begyújtotta a rakétákat és egyből Jim Carrey mellett találta magát

1994-ben A Maszkkal robbant be a mozikba, és miért is kezdene bárki apró mellékszerepekkel, ha egyből Jim Carrey mellett debütálhat? És bár nem volt nehéz dolga, mert A Maszk története könnyedebb volt, mint egy héliumos lufi, de Diaz már az első jelenetnél ellopta a show-t és egy pillanat alatt lett „a szőke bombázóból” igazi filmcsillag és minden férfi szeme rászegeződött. Cameron Diaz és Jim Carrey párosa azóta is legendás.

Cameron Diaz, a romantikus vígjátékok királynője

Az Álljon meg a nászmenet! és a Keresd a nőt! után hivatalosan is Hollywood romantikus vígjátékokhoz igazított koronahercegnője lett. Könnyedséggel és öniróniával hozta a szomszédlányt, akibe minden pasi beleszeret, és közben ugyan úgy csetlik-botlik, mint ahogy bármelyik nő a saját életében. Julia Roberts mellett is vitte a pálmát, és közben bebizonyította: a szerelemhez nincs kész forgatókönyv, odáig csak megannyi rossz döntés és kínos jeleneten keresztül vezet az út.

A film, amiben Cameron Diaz a kritikusok kedvence lett: John Malkovich menet

A szőke bombázóból egyszer csak szemüveges, frizuráját szándékosan elrontó, szürke egér lett – és a kritikusok imádták. A karaktere, Lotte, egy elnyomott, önbizalom-hiányos feleség, aki lassan felfedezi saját vágyait és identitását – teljes ellentéte annak a glamourikon képnek, amit addig a hollywoodi gépezet ráhúzott. A szürreális drámában Diaz bebizonyította, hogy nem csak komédiában állja meg a helyét. Golden Globe-jelölést is kapott, és ezzel végképp megmutatta: sokkal több van benne, mint amit a plakátok sejtettek.