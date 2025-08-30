Cameron Diaz 53 éves – Hollywood nagy visszatérője, aki a vörös szőnyeget családra cserélte

Hollywood egyik legfényesebb csillagának, Cameron Diaznak a születésnapját ma épp az 53. alkalommal ünnepli meg a világ. A Maszk, Keresd a nőt! és a John Malkovich menet óta tudjuk: nemcsak gyönyörű, de elképesztően tehetséges is. A Vanília égbolt, a Charlie angyalai és a Holiday filmjeivel pedig végérvényesen beírta magát a filmtörténelembe. Ma már férje, Benji Madden, gyermekeik – Raddix Madden és Cardinal Madden – és a családi élet áll a középpontban. Nézzük Cameron Diaz születésnapja alkalmából a sztár legismertebb filmjeit és azt, hogyan is ívelt fel a karrierje.
Cameron Diaz modellkarrierje gyorsan beindult, hiszen származásának köszönhetően remek géneket örökölt kubai, angol és német rokonaitól. Nem csoda, hogy már 16 évesen Párizsban és Tokióban fotózták, miközben mások még a matekleckével küzdöttek. De a kifutó csak bemelegítés volt: Hollywood hamarosan teljesen beszippantotta.
1994-ben A Maszkkal robbant be a mozikba, és miért is kezdene bárki apró mellékszerepekkel, ha egyből Jim Carrey mellett debütálhat? És bár nem volt nehéz dolga, mert A Maszk története könnyedebb volt, mint egy héliumos lufi, de Diaz már az első jelenetnél ellopta a show-t és egy pillanat alatt lett „a szőke bombázóból” igazi filmcsillag és minden férfi szeme rászegeződött. Cameron Diaz és Jim Carrey párosa azóta is legendás.
Az Álljon meg a nászmenet! és a Keresd a nőt! után hivatalosan is Hollywood romantikus vígjátékokhoz igazított koronahercegnője lett. Könnyedséggel és öniróniával hozta a szomszédlányt, akibe minden pasi beleszeret, és közben ugyan úgy csetlik-botlik, mint ahogy bármelyik nő a saját életében. Julia Roberts mellett is vitte a pálmát, és közben bebizonyította: a szerelemhez nincs kész forgatókönyv, odáig csak megannyi rossz döntés és kínos jeleneten keresztül vezet az út.
A szőke bombázóból egyszer csak szemüveges, frizuráját szándékosan elrontó, szürke egér lett – és a kritikusok imádták. A karaktere, Lotte, egy elnyomott, önbizalom-hiányos feleség, aki lassan felfedezi saját vágyait és identitását – teljes ellentéte annak a glamourikon képnek, amit addig a hollywoodi gépezet ráhúzott. A szürreális drámában Diaz bebizonyította, hogy nem csak komédiában állja meg a helyét. Golden Globe-jelölést is kapott, és ezzel végképp megmutatta: sokkal több van benne, mint amit a plakátok sejtettek.
A Keresd a nőt! lett Cameron Diaz első nagy sikere, ami után a Vanília égboltban Tom Cruise-t csavarta az ujja köré – és igen, ott tényleg mindenki inkább rá figyelt, mint a sztori csavarjaira. A Charlie angyalai-filmekben Drew Barrymore és Lucy Liu oldalán rugdosta szét a rosszfiúkat, miközben olyan természetességgel maradt szexi, mintha épp csak beesett volna egy reggeli jógaóráról. A Shrekben Fiona hercegnő hangjaként a gyerekek szívébe is belopta magát, a felnőttek pedig jó eséllyel inkább a mögötte álló nőről fantáziáltak. Szerepeiért sorra kapta a Golden Globe-díj jelöléseket
De Diaz nemcsak a filmvásznon volt állandó reflektorfényben. Hollywood aranykorában felbukkant mellette több nagy név is: Matt Dillon volt az egyik első komoly párja, később Jared Letóval is alkotott egy időre álompárt, sőt Justin Timberlake-kel is összefonódott az élete, amikor a világ popkultúrája épp tizenhatodjára is a ’SexyBack’-től volt hangos.
2006 óta Diaz arca a karácsony része, pont mint a bejgli. A Holidayben egy random házcsere után Jude Law karjaiban találja meg a boldogságot, és azóta is újra és újra előkerül a tévékből minden decemberben. Nemrég még az is felmerült, hogy sorozatként is folytatják.
2015-ben mindenkit meglepett, amikor hozzáment a tetovált, nagymenő rokkerhez, Benji Maddenhez, a Good Charlotte zenészéhez. Ma már két gyerek, Raddix és Cardinal töltik ki az életét, és a családi borospohár fontosabb lett, mint a vörös szőnyeg. Bár az utóbbi időben Cameron Diaz családjának szentelte az életét és 2014 után jó időre visszavonult, az utóbbi években visszatért a filmvászonra. Közben könyveket ír, cégeket indít, és 53 évesen úgy néz ki, mintha tényleg megtalálta volna az öregedés elleni cheat code-ot. Mi is így szeretnénk kinézni az ő korában – de lehet, már most késésben vagyunk.
