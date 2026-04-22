Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 22., szerda Csilla, Noémi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
spin-off

Ettől padlót fognak a Stranger Things rajongói: a sorozatnak még nincs vége

IMDb -
spin-off Stranger Things sorozat Netflix
Hajdu Viktória
2026.04.22.
Visszatértnek a kedvenc biciklis fiúink? A Stranger Things univerzuma új spin-offot dob a piacra egy kicsit másabb verzióban, mint ahogy azt már megszokhattuk.

A Stranger Things rajongói valószínűleg már hozzászoktak ahhoz, hogy a sorozat mindig tartogat valamilyen meglepetést. Most azonban a Netflix egy egészen különleges húzásra készül: a készülő animációs spin-off, a Stranger Things: Tales From ’85 első két epizódját moziban is bemutatják, még a streamingpremier előtt. 

A Stranger Things spin-off április 23-án érkezik a Netflixre.
A Stranger Things spin-off április 23-án érkezik a Netflixre. 
Forrás:  IMDb

A Stranger Things univerzumának új animációs spin-offja, a Tales From ’85 érkezik a streamingre

  • A történet 1985 telén játszódik, amikor úgy tűnik, Hawkins végre megnyugodott… de valami új rémület ébred.
  • A rajzfilm az eredeti történet spin-offja. 
  • A sorozat április 23-án érkezik a Netflixre. 

A különleges vetítésekre április 18-án kerül sor az Egyesült Államok több mozijában. Ez a lépés nem teljesen új stratégia a streamingóriástól. A platform korábban már mozivászonra vitte más produkcióit is: például a One Piece második évadának első epizódjai is így debütáltak, és tavaly a Stranger Things fináléját is nagyvásznon vetítették. 

Ne csüggedj, habár nálunk nem lesz mozivetítés, a teljes sorozatig sem kell már sokat várnod!

Egy új történet Hawkins sötét múltjából

A Tales From ’85 története – ahogy a cím is sugallja – 1985 telén játszódik. A kisváros, Hawkins végre úgy tűnik, fellélegezhet: az Upside Down rémálmai mintha elcsendesedtek volna. A baráti csapat ismét a megszokott életét éli: Dungeons & Dragons-partik, hógolyócsaták és csendes téli napok töltik ki a mindennapokat.

Persze aki ismeri a Stranger Things világát, az már sejti, hogy ha minden túl nyugodtnak tűnik, akkor valami egészen biztosan készülődik a háttérben.

A történet szerint a jég alatt valami baljós erő ébred. Nem világos, hogy az Upside Down mélyéről szivárgott át, a Hawkins Laborból szabadult el (aminek amúgy, valóságalapja is lehet) , vagy egy teljesen új fenyegetésről van szó. A jól ismert csapat – Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will és Max – ismét nyomozni kezd, mert ha valamit megtanultak az elmúlt években az az, hogy Hawkinsban a furcsaságok sosem maradnak sokáig rejtve.

Ismerős karakterek, új hangok

Az animációs spin-off több ismert karaktert is visszahoz, csak most szinkronhangok formájában. Steve Harrington hangját például Jeremy Jordan adja, míg Eleven karakterét Brooklyn Davey Norstedt kelti életre.

A produkció mögött továbbra is ott állnak a Stranger Things alkotói, a Matt Duffer és Ross Duffer (akiknek új sci-fi sorozata is most debütál majd), valamint a showrunner Eric Robles. A projektben producerként részt vesz Shawn Levy is, aki a sorozat egyik kulcsfigurája volt az elmúlt években.

Mikor érkezik streamingre?

A mozivetítések után a Stranger Things: Tales From ’85  április 23-án válik elérhetővé a Netflixen. Ez azt jelenti, hogy a rajongók világszerte néhány nappal később már otthonról is belemerülhetnek az új történetbe. Ugye, hogy nem kell olyan sokat várni? De addig is, ha valaki nem bírja idegekkel, a TikTok teóriagyár majd úgyis elszórakoztatja a rajongókat. 

Az biztos, hogy a Stranger Things univerzuma még mindig bőven tartogat történeteket. És ha valamit megtanultunk Hawkinsról, az az, hogy a felszín alatt mindig lapul valami… ami csak arra vár, hogy újra felébredjen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu