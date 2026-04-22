Ettől padlót fognak a Stranger Things rajongói: a sorozatnak még nincs vége

A Stranger Things rajongói valószínűleg már hozzászoktak ahhoz, hogy a sorozat mindig tartogat valamilyen meglepetést. Most azonban a Netflix egy egészen különleges húzásra készül: a készülő animációs spin-off, a Stranger Things: Tales From ’85 első két epizódját moziban is bemutatják, még a streamingpremier előtt.

A Stranger Things spin-off április 23-án érkezik a Netflixre.

A Stranger Things univerzumának új animációs spin-offja, a Tales From ’85 érkezik a streamingre A történet 1985 telén játszódik, amikor úgy tűnik, Hawkins végre megnyugodott… de valami új rémület ébred.

A különleges vetítésekre április 18-án kerül sor az Egyesült Államok több mozijában. Ez a lépés nem teljesen új stratégia a streamingóriástól. A platform korábban már mozivászonra vitte más produkcióit is: például a One Piece második évadának első epizódjai is így debütáltak, és tavaly a Stranger Things fináléját is nagyvásznon vetítették.

Egy új történet Hawkins sötét múltjából

A Tales From ’85 története – ahogy a cím is sugallja – 1985 telén játszódik. A kisváros, Hawkins végre úgy tűnik, fellélegezhet: az Upside Down rémálmai mintha elcsendesedtek volna. A baráti csapat ismét a megszokott életét éli: Dungeons & Dragons-partik, hógolyócsaták és csendes téli napok töltik ki a mindennapokat.

Persze aki ismeri a Stranger Things világát, az már sejti, hogy ha minden túl nyugodtnak tűnik, akkor valami egészen biztosan készülődik a háttérben.

A történet szerint a jég alatt valami baljós erő ébred. Nem világos, hogy az Upside Down mélyéről szivárgott át, a Hawkins Laborból szabadult el (aminek amúgy, valóságalapja is lehet) , vagy egy teljesen új fenyegetésről van szó. A jól ismert csapat – Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will és Max – ismét nyomozni kezd, mert ha valamit megtanultak az elmúlt években az az, hogy Hawkinsban a furcsaságok sosem maradnak sokáig rejtve.

Ismerős karakterek, új hangok

Az animációs spin-off több ismert karaktert is visszahoz, csak most szinkronhangok formájában. Steve Harrington hangját például Jeremy Jordan adja, míg Eleven karakterét Brooklyn Davey Norstedt kelti életre.