Mamma Mia vagy Emily Párizsban? Készülj a legromantikusabb görög szettekkel a sorozat új évadára

Ki ne imádná az enyhén bugyuta, de annál cukibb és romantikusabb Netflixes sorozatot? Az Emily Párizsban gőzerővel robogott be a popkultúrába, és van egy jó hírünk: még mindig nem áll meg, sőt jön a sorozat új évada! Az új évadban pedig teljesen új helyszínt barangolhatunk be a szereplőkkel: a görög szigeteket!
Emily Párizsban 6. évad
- Az Emily Párizsban új évada Görögországban játszódik majd.
- Lehet, hogy Gabriel és Emily egymás mellett kötnek ki a záró évadban.
- A görögországi forgatást a szereplők a Mamma Mia dallal jelentették be.
- A Mamma Mia-életérzést mi is követhetjük a nyári szettjeinkben.
Emily újra bevetésen: jön az új évad!
Januárban megtudhattuk, hogy imádott sorozatunkat, az Emily Párizsbant nem kaszálták el: kapott egy új, sorozatzáró évadot! A címszereplőt játszó Lily Collins neve ugyan a sorozat előtt sem volt idegen számunkra, a világsikert az Emily hozta el neki. Nemrég arról is értesülhettünk, hogy a sorozat után Audrey Hepburn alakjában tér vissza, az Álom luxuskivitelben forgatásáról szóló életrajzi filmben – mely szerepre egyébként az Emily Párizsban sorozatban is készült, hiszen rengetegszer tűnt fel Audrey-inspirálta szettekben.
Emily Görögországban
De vissza a sorozatra! Az új évad ugyanis meglepő fordulatokkal kecsegtet! Ha igazan szemfüles rajongó vagy, akkor sejthetted, hogy a 6. évad Görögországban fog játszódni, hiszen az 5. évad azzal ért véget, hogy Gabriel küldött egy képeslapot Emilynek azzal az üzenettel, hogy találkozzanak Görögországban. És persze most mindenki azt találgatja, hogy vajon összejön-e végre Gabriel és Emily, hiszen a szerelmük szinte az első résztől kezdve tart. Vagyis Gabriel az eredeti szerelmi szál – az utolsó évadban pedig illene elvarrni az elvarratlan szálakat (még úgy is, hogy a szexi séfünk az 5.évadban szinte alig kapott képernyőidőt…
Az viszont biztos, hogy az új évad Görögországan (és Monacóban) játszódik majd, hiszen már a szereplők is megerősítették a hírt, méghozzá igen frappáns módon a Mamma Mia című ABBA-dallal. (Mondjuk a Sylvie-t játszó francia színésznő, Philippine Leroy-Beaulieu kimaradt a videóból, de a hírek szerint ez nem azt jelenti, hogy nem tér vissza a 6. évadban.)
Emily- és Mamma Mia-életérzés: ezekkel a tengerparti ruhákkal készülj az új évadra
Ha tehát megfelelő hangulatba akarsz kerülni az új évad érkezéséig, akkor ideje kicsit átvenni a Mamma Mia-hangulatot! A Mamma Mia-filmet is azért imádtunk mert az örökzöld slágerek mellett a gondtalan görög romantikáról szólt, illetve arról a szabadságról, melyet mindannyian keresünk. Ezt pedig a divatban is meg tudjuk jeleníteni. Ehhez pedig még csak el sem kell menned Görögországba (de ha teheted, azért menj el, hiszen úgy lenne az igazi)!
Válaszd akár a klasszikus kék csíkos tengerparti szetteket, akár egy romantikusabb szoknyás megoldást, a lényeg, hogy átérezd a mediterrán hangulatot – és persze, hogy átitasd az Emily által ismert egyediséggel.
A romantikus görög stílus kulcsa? A lazaság, a kék és vajfehér színek, a légies anyagok, a maxi ruhák és szoknyák, és az enyhén boho, de nőies szabások! Ezekkel a szettekkel te leszel a nyár főszereplője! De ne csodálkozz, ha a bonyolult nyári románcok téged is megkörnyékeznek! Valószínűleg Emilyvel is ugyanez fog történni…
