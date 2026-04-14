Mamma Mia vagy Emily Párizsban? Készülj a legromantikusabb görög szettekkel a sorozat új évadára

Ki ne imádná az enyhén bugyuta, de annál cukibb és romantikusabb Netflixes sorozatot? Az Emily Párizsban gőzerővel robogott be a popkultúrába, és van egy jó hírünk: még mindig nem áll meg, sőt jön a sorozat új évada! Az új évadban pedig teljesen új helyszínt barangolhatunk be a szereplőkkel: a görög szigeteket!

Az Emily Párizsban szereplői bejelentették, hogy a záró évad Görögországban játszódik majd.

Forrás: Getty Images

Emily Párizsban 6. évad Az Emily Párizsban új évada Görögországban játszódik majd.

Lehet, hogy Gabriel és Emily egymás mellett kötnek ki a záró évadban.

A görögországi forgatást a szereplők a Mamma Mia dallal jelentették be.

A Mamma Mia-életérzést mi is követhetjük a nyári szettjeinkben.

Emily újra bevetésen: jön az új évad!

Januárban megtudhattuk, hogy imádott sorozatunkat, az Emily Párizsbant nem kaszálták el: kapott egy új, sorozatzáró évadot! A címszereplőt játszó Lily Collins neve ugyan a sorozat előtt sem volt idegen számunkra, a világsikert az Emily hozta el neki. Nemrég arról is értesülhettünk, hogy a sorozat után Audrey Hepburn alakjában tér vissza, az Álom luxuskivitelben forgatásáról szóló életrajzi filmben – mely szerepre egyébként az Emily Párizsban sorozatban is készült, hiszen rengetegszer tűnt fel Audrey-inspirálta szettekben.

Emily Görögországban

De vissza a sorozatra! Az új évad ugyanis meglepő fordulatokkal kecsegtet! Ha igazan szemfüles rajongó vagy, akkor sejthetted, hogy a 6. évad Görögországban fog játszódni, hiszen az 5. évad azzal ért véget, hogy Gabriel küldött egy képeslapot Emilynek azzal az üzenettel, hogy találkozzanak Görögországban. És persze most mindenki azt találgatja, hogy vajon összejön-e végre Gabriel és Emily, hiszen a szerelmük szinte az első résztől kezdve tart. Vagyis Gabriel az eredeti szerelmi szál – az utolsó évadban pedig illene elvarrni az elvarratlan szálakat (még úgy is, hogy a szexi séfünk az 5.évadban szinte alig kapott képernyőidőt…

Az viszont biztos, hogy az új évad Görögországan (és Monacóban) játszódik majd, hiszen már a szereplők is megerősítették a hírt, méghozzá igen frappáns módon a Mamma Mia című ABBA-dallal. (Mondjuk a Sylvie-t játszó francia színésznő, Philippine Leroy-Beaulieu kimaradt a videóból, de a hírek szerint ez nem azt jelenti, hogy nem tér vissza a 6. évadban.)