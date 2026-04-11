2026. ápr. 11., szombat

Emily a hatodik évadban sem marad Párizsban: kiderült, hol játszódnak a sorozat új részei

Horváth Angéla
2026.04.11.
Újabb látványos fordulatra készülhetnek az Emily Párizsban rajongói: a hatodik évad forgatása májusban indul, és ezúttal két új helyszín is bekerül a történetbe. A készítők Görögországba és Monacóba viszik a nézőket, a főhős szerelmi élete pedig tovább bonyolódik.

A Netflix egyik legsikeresebb romantikus sorozata nem lassít, sőt, egyre nagyobbat álmodnak a készítők. A friss hírek szerint az Emily Párizsban új évada nemcsak új helyszíneket, hanem váratlan fordulatokat is hoz Emily és Gabriel kapcsolatában.

Emily Párizsban: új helyszínekre kalauzol a hatodik évad
Emily Párizsban hatodik évad: vajon melyik országban talál egymásra ismét Emily és Gabirel?

Az Emily Párizsban hatodik évadának forgatása májusban kezdődik, és a produkció ismét új, látványos helyszínekkel bővül. A korábbi évadokban már láthattuk Rómát, Velencét, Saint-Tropez-t és Megève-et, ezúttal pedig Görögország és Monaco kerül a középpontba. A történet részleteit egyelőre titokban tartják, de az ötödik évad fináléja egyértelmű irányt jelöltek ki a készítők. Gabriel képeslapot küld Emilynek, amelyben egy görögországi utazásra hívja, ami arra utal, hogy kapcsolatuk még korántsem zárult le.

El sem tudom képzelni a sorozatot Gabriel nélkül”mondta Darren Star showrunner.

Az előző évadban Emily Rómában kezdett új életet az Agence Grateau római kirendeltségének vezetőjeként, és kapcsolatba bonyolódott az olasz Marcellóval. Gabriel eközben otthagyta éttermét, és egy jachton vállalt munkát séfként. A két karakter közös jeleneteiben Star szerint már egyfajta nosztalgia is megjelenik, amely a kapcsolatuk mélységéből fakad.

„A múlt… az emlékek, a jó és a rossz idők” – ezek adják Emily és Gabriel történetének igazi súlyát az alkotó szerint.

A sorozat népszerűsége továbbra is töretlen: az ötödik évad az első négy napban 13,5 milliós nézettséggel a Netflix toplistájának második helyén nyitott, majd a következő héten is megőrizte pozícióját 13,3 millió megtekintéssel.

