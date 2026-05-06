Szokatlanul reagált a palota Eugénia hercegnő nagy bejelentésére, egy fontos mondat hiányzik a közleményből

brit királyi család közlemény Eugénia hercegnő kisbaba
Horváth Angéla
2026.05.06.
Eugénia hercegnő ismét gyermeket vár. András exherceg és Sarah Ferguson kisebbik lánya hétfőn jelentette be, hogy férjével, Jack Brooksbankkal harmadik közös gyermekük érkezésére készülnek.

A 36 éves Eugénia hercegnő az örömhírt az Instagramon osztotta meg egy megható fotó kíséretében: a fotón két fia, az ötéves August és a kétéves Ernest egy ultrahangfelvételt tart a kezében. „Brooksbank baba 2026-ban érkezik!" - írta.

Forrás: Instagram

Az új családtag érkezésével kapcsolatban a Buckingham-palota is közleményt adott ki. Ebben azt írták: „Ő királyi fensége, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank úr nagy örömmel jelentik be, hogy harmadik közös gyermeküket várják, aki nyáron érkezik.” A közlemény szerint August és Ernest is izgatottan várja a kistestvért. A palota azt is hozzátette, hogy a király már értesült a hírről, és nagy örömmel fogadta azt. Ám lehet, hogy ezzel nincs mindenki így...

Eugénia hercegnő harmadik gyermekének csak a király örül?

A bejelentés szövegében azonban volt valami szokatlan. A korábbi, hasonló közleményekben ugyanis rendszerint az szerepelt, hogy „mindkét család örömmel fogadta a hírt”. A mostani bejelentéséből ez a rész kimaradt. Ez azért érdekes, mert Beatrix hercegnő, Eugénia nővére, és férje, Edoardo Mapelli Mozzi esetében a palota 2024-ben még így fogalmazott második gyermekük, Athena érkezésekor: „Őfelsége, a király már értesült a hírről, és mindkét család örömmel fogadta a hírt” - utalva erre András hercegre és annak feleségére.

Mi állhat a háttérben?

A forrásszöveg szerint a visszafogottabb megfogalmazás oka az lehet, hogy a palota ezúttal kerülni akarta Eugénia szüleinek, Andrásnak és Sarah Fergusonnak  említését. Mindketten szerepeltek az Epstein-dokumentumokban, András ellen pedig hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. A király elhatárolódott öccsétől, és hivatalos nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „a törvénynek érvényesülnie kell”. Sokak szerint ezért nem említette meg a York-családot a mostani közleményben sem.

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018 októberében házasodtak össze a windsori kastély Szent György-kápolnájában. Első gyermekük, August 2021. február 9-én született, második fiuk, Ernest pedig 2023. május 30-án érkezett a családba.

