Szokatlanul reagált a palota Eugénia hercegnő nagy bejelentésére, egy fontos mondat hiányzik a közleményből

A 36 éves Eugénia hercegnő az örömhírt az Instagramon osztotta meg egy megható fotó kíséretében: a fotón két fia, az ötéves August és a kétéves Ernest egy ultrahangfelvételt tart a kezében. „Brooksbank baba 2026-ban érkezik!" - írta.

Az új családtag érkezésével kapcsolatban a Buckingham-palota is közleményt adott ki. Ebben azt írták: „Ő királyi fensége, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank úr nagy örömmel jelentik be, hogy harmadik közös gyermeküket várják, aki nyáron érkezik.” A közlemény szerint August és Ernest is izgatottan várja a kistestvért. A palota azt is hozzátette, hogy a király már értesült a hírről, és nagy örömmel fogadta azt. Ám lehet, hogy ezzel nincs mindenki így...

Eugénia hercegnő harmadik gyermekének csak a király örül?

A bejelentés szövegében azonban volt valami szokatlan. A korábbi, hasonló közleményekben ugyanis rendszerint az szerepelt, hogy „mindkét család örömmel fogadta a hírt”. A mostani bejelentéséből ez a rész kimaradt. Ez azért érdekes, mert Beatrix hercegnő, Eugénia nővére, és férje, Edoardo Mapelli Mozzi esetében a palota 2024-ben még így fogalmazott második gyermekük, Athena érkezésekor: „Őfelsége, a király már értesült a hírről, és mindkét család örömmel fogadta a hírt” - utalva erre András hercegre és annak feleségére.

Mi állhat a háttérben?

A forrásszöveg szerint a visszafogottabb megfogalmazás oka az lehet, hogy a palota ezúttal kerülni akarta Eugénia szüleinek, Andrásnak és Sarah Fergusonnak említését. Mindketten szerepeltek az Epstein-dokumentumokban, András ellen pedig hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. A király elhatárolódott öccsétől, és hivatalos nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „a törvénynek érvényesülnie kell”. Sokak szerint ezért nem említette meg a York-családot a mostani közleményben sem.

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018 októberében házasodtak össze a windsori kastély Szent György-kápolnájában. Első gyermekük, August 2021. február 9-én született, második fiuk, Ernest pedig 2023. május 30-án érkezett a családba.