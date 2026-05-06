Most érkezett a lesújtó hír: tragikus hirtelenséggel életét vesztette a népszerű horrorfilmes sztár

Szívszorító hírek érkeztek a tengerentúlról. 60 éves korában váratlanul elhunyt Jonathan Tiersten A Halál angyala, a Terrormesék és a Perfect House sztárja. A halálának okát jelenleg is vizsgálják.

Elhunyt Jonathan Tiersten A halál angyala című film sztárja

A világsztár halálának hírét a testvére, William Tiersten jelentette be kedden reggel.

A férfi arról írt, hogy Jonathanre múlt héten a New Jersey-i otthonában találtak rá holtan.

Jonathan Tiersten a haláláig hűséges maradt a horrorfilmekhez

Jonathan az első szerepét az Another World című tévésorozatnak köszönhette, amelynek hála két évvel később beválogatták A halál angyala című slasherhorrorba, amellyel világhírnévre tett szert. A kultikus hororrfilm egy nyári táborban elkövetett tömegmészárlásról szólt, később pedig számtalan alkotás dolgozta fel az általuk útjára indított zsánert. Jonathan ezt követően a Megváltás című filmben és a Perfect House című horrorban is szerepelt. Később visszatért a 2008-as remake-ben is, azonban a 83-as film sikerét már nem tudta megismételni az alkotás. Az idősödő filmsztár a 2019-es Árnyak tava, és a 2022-es Last American Horror Show-ban is vendégszerepelt, azonban ezek a filmek már sokkal limitáltabb népszerűségnek örvendettek, mint a korábbi mozijai.

Jonathan Tiersten halálának nem voltak előjelei, pár nappal a tragédia előtt még büszkén posztolt képeket a fiával a közösségi médiában. Nem véletlen, hogy a rajongóit hidegzuhanyként érte a tragédia híre.

