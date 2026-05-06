A hétéves Archie herceg nagyon bizarr ajándékkal ünnepel – Meghan és Harry is rákattantak

Minden bizonnyal rengeteg ajándék várja Kaliforniában, ahol szüleivel, Harry herceggel és Meghan Markle-lel él. A kis Archie szűk körben, a családhoz legközelebb álló szeretteivel ünnepel, és a hírek szerint a nagymama, Doria Ragland is jelen lesz az eseményen.

Archie herceg még zsenge ifjúkorában. Idén már a 7. születésnapját ünnepli.

Archie sussexi herceg 7. születésnapja 2019. május 6-án született Londonban, a Portland Kórházban.

Szülei már ekkor szakítottak egy fontos királyi hagyománnyal: nem mutatták meg azonnal a sajtónak.

Annak ellenére, hogy Kaliforniában él, Archie továbbra is a 7. helyen áll a brit trónöröklési sorban.

Archie különleges, egyúttal bizarr ajándéka

Archie sussexi herceg az Egyesült Királyságban látta meg a napvilágot, de évek óta az Egyesült Államokban él szüleivel és húgával, Lilibettel. Bár a kisfiú ezen a napon valószínűleg kedvenc játékait és meglepetéseit bontogatja, van egy különleges ajándék a múltból, amelyet soha nem fog elfelejteni: egy meglepően bizarr, mégis rendkívül meglepetés a néhai II. Erzsébet királynőtől. Harry herceg korábban egy televíziós műsorban mesélte el, hogy a királynő egy alkalommal megkérdezte tőlük, mit szeretne Archie karácsonyra.

A válasz pedig meglepően egyszerű volt: egy gofrisütőt.

A történet szerint Meghan Markle ötlete alapján ez lett az ajándék, amit a királynő valóban el is küldött az unokájának.

Archie teljesen rákattant a gofrira

Innentől kezdve Archie minden egyes nap használta a masinát édesanyja felügyelete mellett. Meghan a mai napig bio alapanyagokból készít gofrit, a kisfiú pedig kifejezetten rajong érte, olyannyira, hogy kiskorában gyakran ezzel a szóval ébredt: „gofri”. Harry herceg azt is elárulta, hogy az egyszerű, mégis figyelmes ajándék őt is bűnbe vitte és átállította a gofris reggelikre – leginkább joghurttal és lekvárral fogyasztja.

