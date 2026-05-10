Ők a legszexibb királyi származású pasik: Vilmos és Harry a közelükbe sem ér

Magas, sportos, vonzó, jóképű, és persze királyi származású. Ezt az összes királyi hercegünkről el lehet mondani, akiket összegyűjtöttünk a listában. Vigyázz, mert jön a királyi Tinder!

Vilmos és Harry a leghíresebb királyi hercegek. De vajon van náluk vonzóbb királyi sarj?

A legvonzóbb királyi hercegek Tudjuk, hogy a világ szeme a brit királyi családra fókuszál. De nemcsak ők birtokolnak ilyen címeket. Ott van például a dán királyi család, akik körül szintén rengeteg a botrány, vagy a luxemburgi királyi család – de nem szabad megfeledkezni a királyi rendszert eltörlő, de a tiszteletbeli címeket megtartó Görögországról, vagy éppen Indiáról sem. Az biztos, hogy a lista túl hosszú lenne, de mi most összeválogattuk azokat a királyi sarjakat, akik a legvonzóbb királyi hercegek listáján az első ötbe bekerülhetnek. A cikk végén pedig galériában mutatjuk be őket!

1. Padmanabh Singh

A 28 éves Padmanabh Singh, aki a barátai számára csak Pacho, az indiai Dzsaipur maharadzsája. Emellett divatmodellként, műtárgy-restaurátorként, pólójátékosként és Károly brit király keresztfiaként is ismert. A hercegi címe egyébként csak tiszteletbeli, hiszen India 1971-ben eltörölte a hercegi címeket.

2. Constantine-Alexios herceg Görögországból

A 27 éves Constantine-Alexios herceg Görögországból származik. A Tino becenévre hallgató herceg lenne az igazi trónörökös, ha a hazája 1974-ben nem szüntette volna meg a monarchiát. Tino a Georgetown Egyetemen diplomázott, művészként és modellként dolgozik.

3. Achileas-Andreas herceg Görögországból

A 25 éves Achileas-Andreas herceg Görögországból mitikus ködből tűnik elénk. A herceg 2023-ban végzett a New York-i Egyetemen, és Jennifer Lawrence mellet debütált a No Hard Feelings című vígjátékban. A színészet mindig is nagy szenvedélye volt a görög hercegnek, aki egyébként második lenne a trónörökösödési sorban, ha még lenne monarchia Görögországban.

4. Habsburg Ferdinánd Zvonimir

A 28 éves Habsburg Ferdinánd Zvonimir lenne a a következő trónörökös, ha nem szűnt volna meg az Osztrák-Magyar Monarchia. Ferdinánd hivatásos autóversenyző, aki 11 éves korában szeretett bele a sebességbe.