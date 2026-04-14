Új álompár a láthatáron? Jacob Elordi és Kendall Jenner a Coachellán csókolóztak

Számtalan híresség vett részt a 2026-os Coachellán. Korábbi cikkeinkben bemutattuk a fesztivál legextrémebb szettjeit, műkörmeit és vendégeit. Sőt, írtunk a Coachella Fesztivál-botrányairól is. Arra viszont senki nem számított, hogy Kendall Jenner és Jacob Elordi bulvárbombát robbantanak a sivatagi fesztivál második napján. Pedig ez történt.

A frissen szinglivé váló Jacob Elordi a pletykák szerint Kendall Jennerrel csókolózott a Coachella Fesztiválon

Forrás: Penske Media

Mindkét világsztár szingli jelenleg Kendall Jenner az elmúlt években több sportolóval is kavart, azonban ezek a kapcsolatok rövid időn belül véget értek. Legutóbb tavaly decemberben randizott egy Ben Gorhem nevű üzletemberrel, de azóta kínosan kerülte a magánéletét firtató kérdéseket.

Jacob Elordi korábban 4 éven keresztül élt se veled, sem nélküled kapcsolatban Olivia Jade Giannullival, azonban 2025 szeptemberében végleg szakítottak. Azóta azonban barátokként továbbra is tartják a kapcsolatot.

Jacob Elordi és Kendall Jenner régóta ismerik egymást, az Üvöltő szelek sztárja 2022-ben személyesen vett részt a valóságshow-sztár születésnapi buliján. Ám korábban mindig cáfolták azokat a pletykákat, melyek szerint romantikus kapcsolatban állnának egymással.

Ez a helyzet 2026 márciusában változott meg, amikor az Oscar-díjátadó utáni afterpartin már kettesben, félrevonultan töltötték az estét.

Számos szupersztár vett részt a Coachella második napján. Az este folyamán Justin Bieber énekelt a színpadon, a nézőtéren pedig ott volt Katy Perry és az új szerelme Justin Trudeau, valamint Kim Kardashian és az új pasija, Lewis Hamilton is. Velük bulizott Kendall Jenner és Jacob Elordi is. A négyfős banda később együtt vett részt az afterpartin is, ahol a bennfentesek szerint egyértelművé vált, hogy nem csak barátkozik egymással a két híresség.

A sztárpletykákban mindig jól informált DeuxMoi szerint Kendall és Jacob végig csókolózták az estét. Nem zavarták őket a szemtanúk pillantásai sem.

Ezek az információk egybecsengenek azokkal a híresztelésekkel, amelyek szerint az idei Oscar-gálára már egy párként érkeztek.