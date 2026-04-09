2026. ápr. 9., csütörtök

Három évvel a botrány után Budapestre jön Johnny Depp és Alice Cooper zenekara, a Hollywood Vampires

Szabados Dániel
2026.04.09.
Három évvel azután, hogy lemondták fellépésüket ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint 2026 szeptemberében lép színpadra a Sportarénában.

A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt.

Johnny Depp zenekara, a Hollywood Vampires Budapestre jön
Forrás: Redferns

A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A hetvenes években egy legendássá vált, éjszakai mulatozásairól ismert, hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Depp-pel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben kiadták a Rise című lemezüket, majd 2023-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek: a Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy százezer ember előtt léptek fel.

A magyar rajongók 2023-ban nagyon készületk a zenekar első budapesti koncertjére, de az végül elmaradt. Sajtóhírek szerint Johnny Depp akkor olyan rossz állapotban volt, hogy a fellépést nem tudták megtartani, sőt, orvost is kellett hívni hozzá. Most azonban új dátumot tűztek ki: a Hollywood Vampires 2026. szeptember 8-án érkezik a Budapest Sportarénába. A jegyértékesítés 2026. április 9-én 10 órakor indult.az Eventim felületén.

