Megtaláltuk Jude Law hasonmását: 29 éves fia épp olyan sármos, mint az apja − FOTÓ

Őszintén, nem is értjük, hogy lett a sztárcsemetéből ilyen gyorsan kész férfi, aki ráadásul még az apjánál is helyesebb. Bár Jude Law fia már a 2010-es Végrehajtók című filmben is szerepelt édesapjával, igazán most vált számunkra egyértelművé, hogy a színész világ felkötheti azt a bizonyost: érkezik az új angol szívtipró.

Megtaláltuk a színész hasonmását: Jude Law fia apja ikertestvére.

Forrás: Variety

Reese Witherspoon 22 éves fia után most egy újabb sztárcsemete miatt keressük a földön az állunkat. Az 53 éves Jude Law lehengerlő vonzerejére remek példa, hogy négy nőtől összesen hét gyermeke született. Közülük a legidősebb Rafferty Jellicoe Frost Law, vagyis Raff, aki nem csupán külsejében hasonlít rettentően édesapjára, de a rivaldafényt is épp annyira élvezi, mint az angol színész.

Jude Law fia már egészen fiatalon színpadra állt, hat évesen kapta első szerepét egy iskolai színdarabban. Később több filmben is feltűnt, 14 évesen például apja karakterének fiatalkori énjét játszotta el a Végrehajtókban.

Raff Law azonban édesapjától nemcsak tehetséget, de férfi szépséget is örökölt. Ezt kihasználva már tiniként elkezdett modellkedni. Sikerességét az is jól mutatja, hogy már olyan divatházaknak dolgozott, minta Dolce and Gabbana vagy a Valentino.

