Jennifer Lopez melltartó nélkül érkezett a vörös szőnyegre: minden szem rá szegeződött – Fotó

Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy még mindig ő Hollywood egyik legnagyobb vörös szőnyeges ikonja. Az énekesnő a Netflix Is A Joke Fest egyik legjobban várt eseményén, a The Roast of Kevin Hart című élő show-n jelent meg, és már az érkezésével magára vonta az összes tekintetet.

Jennifer Lopez ellopta a show-t a Netflix eseményén

Jennifer Lopez tökéletes formában van

A kaliforniai Inglewoodban megrendezett estére J.Lo egy mélyvörös, merész szabású ruhát választott, amely hangsúlyos dekoltázsával és magas sliccével egyszerre volt elegáns és feltűnő. A szettet egy piros Chanel táskával és testszínű magassarkúval egészítette ki, melltartót azonban nem viselt, amivel gyakorlatilag kimaxolta a dögösség fogalmát. Az 56 éves világsztár láthatóan remek hangulatban élvezte az eseményt: a műsor alatt több alkalommal is beszélgetésbe merült Bela Bajariával, a Netflix tartalomért felelős vezetőjével, miközben a közönség Kevin Hart csípős humorral fűszerezett roast estjén szórakozott.

Jennifer Lopez és Kevin Hart ugyan eddig nem dolgoztak együtt közös produkcióban, de az évek során számos hollywoodi eseményen találkoztak már. A mostani megjelenés ráadásul különösen fontos időszakban érkezett az énekesnő számára, aki hamarosan új romantikus vígjátékkal tér vissza a Netflixre – írja a Daily Mail.

Hollywood új kedvenc párosa lehet Jennifer Lopez és Brett Goldstein

Az Office Romance (Munkahelyi románc) című filmben Jennifer Lopez nemcsak főszerepet vállalt, hanem producerként is aktívan részt vett a munkálatokban. Partnere a produkcióban Brett Goldstein lesz, akit a legtöbben a Ted Lasso című sorozatból ismernek. A közös munka óta ráadásul egyre többen találgatják, hogy a két sztár között nemcsak a kamerák előtt működik a kémia.

Külföldi bulvárlapok az elmúlt hónapokban többször is arról írtak, hogy Jennifer Lopez és Brett Goldstein feltűnően közel kerültek egymáshoz a forgatás alatt. Bennfentesek szerint rengeteg időt töltenek együtt a munkán kívül is, és kapcsolatuk jóval bensőségesebb lehet egyszerű kollégaviszonynál. Bár egyikük sem kommentálta hivatalosan a pletykákat, a rajongók szerint a köztük lévő feszültség és összhang már a közös fotóikon és nyilvános megjelenéseiken is jól látszik.