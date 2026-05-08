Harry herceg ezzel az elszólásával végleg elásta magát Katalin szemében: a hercegné nem hajlandó békülni a sógorával

Harry herceg tavaly májusi BBC-interjúja teljesen kiverte a biztosítékot a brit királyi családnál. Christopher Andersen királyi szakértő a nemrég megjelent Katalin hercegnéről szóló könyvében számolt be arról, hogy ez az interjú volt az utolsó csepp a pohárban Vilmos felesége számára.

Christopher Andersen szerint Harry herceg a tavaly májusi BBC-interjújával vesztette el végleg sógornőjét, Katalin hercegnét. A herceg egyetlen mondattal tönkretette a családi kapcsolatait.

Katalin hercegné besokallt az interjú után

  • Harry herceg számtalanszor megpróbálta már lejáratni a brit királyi családot.
  • A tavaly májusban készült BBC-interjúja nagy port kavart a brit királyi családban.
  • Harry apja rákos megbetegedéséről beszélt az interjúban, melynek során egyetlen mondattal tönkretette a sógornőjével való kapcsolatát.

Harry herceg BBC-interjúja

Tavaly májusban jött ki egy BBC-interjú a brit királyi családból hivatalosan kilépő Harry herceggel. A herceg már számos alkalommal próbálta rossz fényben feltüntetni a családját: ott van például a 2021-es televíziós különkiadása a feleségével, Meghan Markle-lel és Oprah Winfrey-vel, vagy a 2023-as önéletrajzi memoárja, a Tartalék (eredeti címén „Spare”). 2025-ben pedig olyan interjút adott a BBC-nek, amelyben apja, Károly király egészségét tárgyalta – igen pesszimista módon.

Egy mondat mindent megváltoztatott

A botrány középpontjában Harrynek az a mondata áll, melyben Károly király egészségügyi állapotáról nyilatkozott:

Nem tudom, hogy apámnak mennyi ideje van még hátra.

Ezzel utalt az apja súlyos rákbetegségére, amellyel továbbra is küzd a király, de a legutóbbi hírek szerint már sokkal jobb állapotban van. A királyi szakértő, Christopher Andersen erről az incidensről is beszámolt a napokban megjelent „Kate!: The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen” című királyi életrajzában. „Katalin tudja a legjobban, hogy milyen borzasztóan demoralizáló az, ha valaki nyilvánosan azt sugallja, hogy hamarosan meghalsz” – magyarázta Andersen, ezzel utalva a hercegné betegségére.

Katalinnál betelt a pohár

A hercegné, aki eddig mindig békítő szerepben tűnt fel a két testvér között, az interjú után teljes vállszélességgel Vilmos herceg mögé állt, aki állítólag az incidens után „apokaliptikus dühbe gurult.” Nem csoda, hiszen Károly király betegségével párhuzamosan Katalin hercegnénél is rákot diagnosztizáltak. A walesi hercegné egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, hogy kemoterápián és egyéb orvosi kezeléseken vegyen részt. 2025 januárjában szerencsére Katalin tünetmentességről számolt be.

Tavaly viszont még frissen élt az élmény a királyi családban a rákos megbetegedésekkel kapcsolatban, és Harrynek erre az érzékeny témára való érzéketlen utalása igencsak heves reakciót váltott ki a család tagjaiból. A Katalin hercegné életéről szóló könyv írója szerint Harry és Katalin között nem várható, hogy kibékülnének a közeljövőben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
