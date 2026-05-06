Katalin hercegné ismét megalázta a divat nagyasszonyát, Anna Wintourt

2026.05.06.
Hiába a könyörgés és az elit kapcsolatok, Anna Wintour legnagyobb álma idén is szertefoszlott. Katalin hercegné kerekperec nemet mondott a Met-gálára, pedig a Vogue főszerkesztője már mindent bevetett. Íme a részletek!

Anna Wintour évek óta megszállottan hajtja a walesi hercegnét, de Katalin ismét bebizonyította: ő az egyetlen A-listás híresség, akit a világ legbefolyásosabb divatasszonya sem tud megvenni magának. Hiába a Diana-kultusz felmelegítése és a királyi udvarnál bevetett kapcsolatok, a Met-gála nagyasszonya megalázó kosarat kapott, Katalin hercegné ugyanis nemet mondott a divatvilág legnívósabb eseményére. 

Katalin hercegné ismét passzolta a Met-gálát 

  • A Met-gála évtizedek óta az elit legfontosabb eseménye, ahol a főszerepet a divat és nem mellesleg a Vogue kapja.  
  • Mint az esemény ötletgazdája és szülőanyja, Anna Wintour kontrollálja a vendéglistát is.  
  • Hiába a világhírnév és a szakértelem, egyes hírességek soha nem vesznek részt a Met-gálán!

A Met-gála 2026-ban is botrányokkal teli volt, kezdve a végeláthatatlan listával, azokról a sztárokról, akiket bár meghívtak, nem jelentek meg. Van azonban valaki, aki előtt még a divatvilág legbefolyásosabb asszonya, Anna Wintour is térdre ereszkedik – csakhogy ezúttal a térdelés sem volt elég. Bennfentes információk szerint a Vogue globális igazgatója valóságos megszállottja lett annak, hogy Katalin hercegnét a Met-gála vörös szőnyegére csábítsa. 

"Katalin az egyetlen híresség, akit Anna mindenáron akar, de nem kaphat meg" – árulta el egy forrás a Hollywood-i bennfentesnek, Rob Shuternek. 

Wintour minden vágya az volt, hogy megismételje az 1996-os királyi pillanatot, amikor Diana hercegné sokkolta és lenyűgözte a világot a gálán. Diana akkor egy fehérnemű-ihletésű, merész John Galliano-ruhában és zafír ékszerekben mutatta meg, hogy a válás után új életet kezdett. Bár Katalin örökölte Diana zafírjait, a lázadó stílus és a New York-i partizás egyáltalán nem jellemző rá. 

Miért nem megy el Katalin hercegné a Met-gálára?  

Bár Katalin és a Vogue kapcsolata nem ellenséges – 2016-ban a brit kiadás címlapján is szerepelt –, a hercegné továbbra is a "vidéki sikk" híve. Szívesebben pózol Burberry-ben a norfolki birtokán, mint hogy magángépre szálljon és New York-i celebekkel vonuljon fel a vakuk kereszttüzében. Úgy tűnik, hiába Anna Wintour minden hatalma és befolyása, a brit királyi család legnépszerűbb tagja számára a Met-gála továbbra is tiltott zóna. Katalin ezzel bebizonyította: ő az egyetlen, aki büntetlenül beinthet a divat nagyasszonyának. 

