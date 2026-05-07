Hét éves lett Archie herceg: Meghan Markle eddig nem látott fotókat mutatott gyermekeiről

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Archie herceg május 6-án ünnepelte hetedik születésnapját. Meghan Markle egy különösen személyes hangvételű Instagram-bejegyzéssel köszöntötte fiát: a sussexi hercegné ritkán látott családi fotókat osztott meg, amelyek bepillantást engednek Harry herceggel közös kaliforniai életükbe és gyermekeik mindennapjaiba.
„Hét évvel később… boldog születésnapot a mi édes fiunknak” – írta Meghan a meghitt összeállítás mellé. A bejegyzés egyik fotóján Harry herceg újszülött fiát tartja a karjában: Archie békésen alszik apja mellkasán, takaróba burkolva. A másik, frissebb felvételen Archie és húga, a négyéves Lilibet hercegnő látható, amint egymás mellett sétálnak a Montecito közelében fekvő tengerparton.
Harry és Meghan a nyugodt családi életre törekszik
Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban döntöttek úgy, hogy visszalépnek királyi feladataiktól, és azóta Kaliforniában, Montecitóban nevelik gyermekeiket. A pár többször hangsúlyozta, hogy a lehető legnyugodtabb, legközvetlenebb gyermekkort szeretnék biztosítani Archie és Lilibet számára. Meghan korábban arról beszélt, hogy közösségükben sikerült olyan életet kialakítaniuk, amelyet normálisnak érezhetnek.
A hercegné azt is elárulta, hogy különösen értékesnek tartja az Archie-val töltött hétköznapi pillanatokat.
„Nagyon szeretünk együtt elmenni ebédelni. Megeszünk egy hamburgert és egy Cézár-salátát, majd eszünk egy fagylaltkelyhet két cseresznyével a tetején” – mesélte. Bár Harry és Meghan tudatosan óvják gyermekeik magánéletét, a hercegné 2025-ös Instagram-visszatérése óta időről időre mégis megoszt néhány személyes családi pillanatot saját oldalán, valamint az As Ever márka profilján.
Archie és Lilibet egyaránt örökölték Harry herceg jellegzetes vörös haját – egy olyan családi vonást, amelyről a herceg korábban humorosan beszélt Stephen Colbert műsorában.
„Egyértelműen az anyámtól származik. A vörös haj génje elképesztően erős” – mondta Harry 2023-ban a The Late Show-ban. „Őszintén azt hittem a kapcsolatunk elején, hogy Meghan génjei biztosan felülírják majd az enyémeket, ha gyerekeink lesznek. Hát, tévedtem. Hajrá, vörösek!” – tette hozzá nevetve, utalva édesanyja, Diana hercegnő Spencer családjának örökségére.
