Hét éves lett Archie herceg: Meghan Markle eddig nem látott fotókat mutatott gyermekeiről

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Archie herceg május 6-án ünnepelte hetedik születésnapját. Meghan Markle egy különösen személyes hangvételű Instagram-bejegyzéssel köszöntötte fiát: a sussexi hercegné ritkán látott családi fotókat osztott meg, amelyek bepillantást engednek Harry herceggel közös kaliforniai életükbe és gyermekeik mindennapjaiba.

Meghan Markle megható posztot tett közzé Archie születésnapja alkalmából.

Hét éves lett Meghan Markle és Harry herceg fia, Archie

„Hét évvel később… boldog születésnapot a mi édes fiunknak” – írta Meghan a meghitt összeállítás mellé. A bejegyzés egyik fotóján Harry herceg újszülött fiát tartja a karjában: Archie békésen alszik apja mellkasán, takaróba burkolva. A másik, frissebb felvételen Archie és húga, a négyéves Lilibet hercegnő látható, amint egymás mellett sétálnak a Montecito közelében fekvő tengerparton.

Harry és Meghan a nyugodt családi életre törekszik

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban döntöttek úgy, hogy visszalépnek királyi feladataiktól, és azóta Kaliforniában, Montecitóban nevelik gyermekeiket. A pár többször hangsúlyozta, hogy a lehető legnyugodtabb, legközvetlenebb gyermekkort szeretnék biztosítani Archie és Lilibet számára. Meghan korábban arról beszélt, hogy közösségükben sikerült olyan életet kialakítaniuk, amelyet normálisnak érezhetnek.

A hercegné azt is elárulta, hogy különösen értékesnek tartja az Archie-val töltött hétköznapi pillanatokat.

„Nagyon szeretünk együtt elmenni ebédelni. Megeszünk egy hamburgert és egy Cézár-salátát, majd eszünk egy fagylaltkelyhet két cseresznyével a tetején” – mesélte. Bár Harry és Meghan tudatosan óvják gyermekeik magánéletét, a hercegné 2025-ös Instagram-visszatérése óta időről időre mégis megoszt néhány személyes családi pillanatot saját oldalán, valamint az As Ever márka profilján.

Archie és Lilibet egyaránt örökölték Harry herceg jellegzetes vörös haját – egy olyan családi vonást, amelyről a herceg korábban humorosan beszélt Stephen Colbert műsorában.

„Egyértelműen az anyámtól származik. A vörös haj génje elképesztően erős” – mondta Harry 2023-ban a The Late Show-ban. „Őszintén azt hittem a kapcsolatunk elején, hogy Meghan génjei biztosan felülírják majd az enyémeket, ha gyerekeink lesznek. Hát, tévedtem. Hajrá, vörösek!” – tette hozzá nevetve, utalva édesanyja, Diana hercegnő Spencer családjának örökségére.