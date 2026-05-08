Pusztítóan néz ki ma a 2000-es évek egyik legsikeresebb színésznője - FOTÓ

Felismerhetetlenné vált Amanda Bynes: a Nickelodeon egykori gyönyörű gyereksztárja az elmúlt évtizedben a mentális betegségekkel és függőséggel vívott harca miatt került a címlapokra, most azonban drasztikus fogyásával sokkolta a rajongókat.

Amanda Bynes sokkoló átalakulása A 2000-es évek elején szinte alig volt olyan romkom vagy csajos tinifilm, amiben ne szerepelt volna Amanda.

Az egyik leggyönyörűbb nőnek tartották, majd Hollywood sötét oldala teljesen bekebelezte.

Mára már furcsa arctetkóval, méteres körmökkel, otthon botrányosan festett hajjal és elbaltázott plasztikai beavatkozásokkal látni.

A 2000-es években még mindenki érte rajongott: a Miről álmodik a lány? és a Micsoda srác ez a lány! sztárja, Amanda Bynes előtt fényes karrier állt. Azonban a sikert sötét évek követték. A színésznő 2010-es visszavonulása utáni ámokfutása, amelyben ittas vezetés, rendőrautóval való ütközés és különféle legális zűrök követték egymást, végül oda vezetett, hogy 2013-tól egészen 2022-ig gondnokság alatt állt.

A legutóbbi róla készült fotók láttán sokan aggódni kezdtek, Amanda Bynes ugyanis őszintén vallott közösségi oldalán a külsejét érintő drasztikus változásról. „Korábban 82 kg voltam, de az Ozempic segítségével már 13 kg fogytam!” – árulta el követőinek az egykori tiniikon. A rajongók véleménye megoszlik: míg egyesek örülnek, hogy Amanda próbálja visszanyerni az önbizalmát a nehéz, Adderall-függőséggel és mentális összeomlásokkal terhelt évek után, mások szerint az arca „pusztítóan” beesett a népszerű fogyókúrás injekció hatására.

Úgy tűnik, hiába telt el másfél évtized a visszavonulása óta, Amanda Bynes minden mozdulatát továbbra is árgus szemekkel figyeli a világ kérdés, hogy a mostani fizikai átalakulás egy új kezdet, vagy egy újabb segélykiáltás része.

