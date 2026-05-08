Pusztítóan néz ki ma a 2000-es évek egyik legsikeresebb színésznője - FOTÓ

Felismerhetetlenné vált Amanda Bynes: a Nickelodeon egykori gyönyörű gyereksztárja az elmúlt évtizedben a mentális betegségekkel és függőséggel vívott harca miatt került a címlapokra, most azonban drasztikus fogyásával sokkolta a rajongókat.
Amanda Bynes sokkoló átalakulása
- A 2000-es évek elején szinte alig volt olyan romkom vagy csajos tinifilm, amiben ne szerepelt volna Amanda.
- Az egyik leggyönyörűbb nőnek tartották, majd Hollywood sötét oldala teljesen bekebelezte.
- Mára már furcsa arctetkóval, méteres körmökkel, otthon botrányosan festett hajjal és elbaltázott plasztikai beavatkozásokkal látni.
A 2000-es években még mindenki érte rajongott: a Miről álmodik a lány? és a Micsoda srác ez a lány! sztárja, Amanda Bynes előtt fényes karrier állt. Azonban a sikert sötét évek követték. A színésznő 2010-es visszavonulása utáni ámokfutása, amelyben ittas vezetés, rendőrautóval való ütközés és különféle legális zűrök követték egymást, végül oda vezetett, hogy 2013-tól egészen 2022-ig gondnokság alatt állt.
A legutóbbi róla készült fotók láttán sokan aggódni kezdtek, Amanda Bynes ugyanis őszintén vallott közösségi oldalán a külsejét érintő drasztikus változásról. „Korábban 82 kg voltam, de az Ozempic segítségével már 13 kg fogytam!” – árulta el követőinek az egykori tiniikon. A rajongók véleménye megoszlik: míg egyesek örülnek, hogy Amanda próbálja visszanyerni az önbizalmát a nehéz, Adderall-függőséggel és mentális összeomlásokkal terhelt évek után, mások szerint az arca „pusztítóan” beesett a népszerű fogyókúrás injekció hatására.
Úgy tűnik, hiába telt el másfél évtized a visszavonulása óta, Amanda Bynes minden mozdulatát továbbra is árgus szemekkel figyeli a világ kérdés, hogy a mostani fizikai átalakulás egy új kezdet, vagy egy újabb segélykiáltás része.
