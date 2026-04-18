Natalie Portman a harmadik gyermekét várja, a baba az első közös gyermeke partnerével, Tanguy Destable-lel.

Natalie Portman ismét anyai örömök elé néz: a 44 éves színésznő megerősítette, hogy harmadik gyermekét várja. 

  • Natalie Portman a harmadik gyermekét várja.
  • A baba az első közös gyermeke partnerével, Tanguy Destable-lel.
  • Két gyermeke van korábbi házasságából: a 14 éves Aleph és a 9 éves Amalia.
  • A kapcsolatát Destable-lel 2025 márciusában hozták nyivánosságra.
  • Benjamin Millepiedtől egy évvel korábban vált el.

Babár vár Tanguy Destable-től Natalie Portman

Az Oscar-díjas színésznő a harmadik gyermekével várandós, ez lesz az első közös babája jelenlegi partnerével, Tanguy Destable-lel. „Tanguy és én nagyon izgatottak vagyunk” – mondta a színésznő a Harper’s Bazaarnak. „Egyszerűen nagyon hálás vagyok. Tudom, hogy ez egy igazi kiváltság és egy csoda” – tette hozzá Natalie Portman, aki arról is beszélt, hogy tudja, sokan milyen nehesen esnek teherbe. 

Tanguy Destable és Natalie Portman a kapcsolatukat 2025 márciusában hozták nyilvánosságra. Egy évvel azelőtt Portman elvált a rendező-koreográfustól, Benjamin Millepiedtől, akivel még A fekete hattyú forgatásán szerettek egymásba.  Portmannak korábbi házasságából két gyermeke van, a 14 éves Alephet és a 9 éves Amalia. 

„Minden pillanatát megbecsülöm”

Portman arról is beszélt, hogy valószínűleg ez az utolsó terhessége, így minden pillanatát igyekszik maximálisan megélni és becsülni. Hozzátette, az első várandóssága alatt sokat aggódott és rengeteg könyvet olvasott a témában, de ma már úgy érzi, a tapasztalata segít neki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
