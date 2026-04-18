2026. ápr. 18., szombat

Fegyverrel védte meg Palvin Barbit és otthonát Dylan Sprouse – Betörtek a sztárpár házába: Videó

rendőrség palvin barbara dylan sprouse palvin barbi betörés
Betörő miatt hívták ki a rendőrséget a magyar modell és Dylan Sprouse házához. Palvin Barbiék nagyon megijedtek, de úgy tudni, később nem tettek feljelentést.

Lapinformációk szerint szerint betolakodó jutott be Palvin Barbi és Dylan Sprouse házába. A színész fegyverrel tartóztatta fel a betörőt, amíg kiért a rendőrség: senki nem sérült meg. 

Betörtek Dylan Sprouse és Palvin Barbi otthonába.
Betörtek Dylan Sprouse és Palvin Barbi otthonába.
  • Betörtek Dylan Sprouse és Palvin Barbara otthonába pénteken hajnalban.
  • A színész fegyverrel tartotta fel a behatolót a rendőrség érkezéséig.
  • Palvin Barbi hívta a 911-et.
  • A gyanúsítottat a rendőrség elfogatóparancs alapján tartóztatta le.

Palvin Barbi férje fegyverrel tartotta fel a betolakodót

A 33 éves színész a TMZ értesülései szerint fegyverrel állította meg a behatolót, és feltartotta egészen addig, amíg a hatóságok röviddel éjfél után a helyszínre nem érkeztek. Egy forrás úgy nyilatkozott, hogy Sprouse megrendült az eset után, de sem ő, sem más nem szenvedett sérülést. Otthon volt felesége, Palvin Barbi is, aki azonnal értesítette a segélyhívót, és bejelentette a behatolást.

Rendőri intézkedés és letartóztatás

A lap által megszerzett felvételeken látható, ahogy a rendőrök megbilincselik és elvezetik a gyanúsítottat a birtok előtt. Los Angeles-i Rendőrség nem hozott nyilvánosságra részleteket a gyanúsított személyazonosságáról, a pár sem nyilatkozott, és úgy tudni, feljelentést sem tettek birtokháborításért. Ennek ellenére a helyi hatóság elfogatóparancs alapján tartóztatta le a férfit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu