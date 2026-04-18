Fegyverrel védte meg Palvin Barbit és otthonát Dylan Sprouse – Betörtek a sztárpár házába: Videó

Lapinformációk szerint szerint betolakodó jutott be Palvin Barbi és Dylan Sprouse házába. A színész fegyverrel tartóztatta fel a betörőt, amíg kiért a rendőrség: senki nem sérült meg.

Betörtek Dylan Sprouse és Palvin Barbara otthonába pénteken hajnalban.

A színész fegyverrel tartotta fel a behatolót a rendőrség érkezéséig.

Palvin Barbi hívta a 911-et.

A gyanúsítottat a rendőrség elfogatóparancs alapján tartóztatta le.

A 33 éves színész a TMZ értesülései szerint fegyverrel állította meg a behatolót, és feltartotta egészen addig, amíg a hatóságok röviddel éjfél után a helyszínre nem érkeztek. Egy forrás úgy nyilatkozott, hogy Sprouse megrendült az eset után, de sem ő, sem más nem szenvedett sérülést. Otthon volt felesége, Palvin Barbi is, aki azonnal értesítette a segélyhívót, és bejelentette a behatolást.

Rendőri intézkedés és letartóztatás

A lap által megszerzett felvételeken látható, ahogy a rendőrök megbilincselik és elvezetik a gyanúsítottat a birtok előtt. Los Angeles-i Rendőrség nem hozott nyilvánosságra részleteket a gyanúsított személyazonosságáról, a pár sem nyilatkozott, és úgy tudni, feljelentést sem tettek birtokháborításért. Ennek ellenére a helyi hatóság elfogatóparancs alapján tartóztatta le a férfit.

