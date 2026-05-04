Robbie Williams borzasztóan néz ki, új külseje sokkolta a feleségét – Fotó

Robbie Williams ismét bizonyította, hogy a humorérzéke határtalan. Nemrég ugyanis egy kisebb balesetet szenvedett, amely miatt elveszítette egy testrészét, azonban ahelyett, hogy elbújt volna a kamerák elől és titkolta volna a szépséghibáját, ő inkább megosztotta a rajongóival, hogy jelenleg hogyan néz ki. Annak ellenére is, hogy a felesége, Ayda Field nem igazán örült neki, hogy a szerelme viccet űz a sérüléséből.

Robbie Williams felesége, Ayda Field megrökönyödve vette észre a hálószobában, hogy a férje elhagyott egy darabot a fogsorából

Robbie Williams balesetei Rá jár a rúd az elmúlt években a Take That korábbi énekesére.

Robbie Williams ugyanis többször is balesetet szenvedett az elmúlt években, sőt elkapott egy csúnya betegséget is.

A világsztár tavaly étvágycsökkentő gyógyszereket kezdett szedni, amelyek hatására megszabadult 11 kilótól. Később azonban a soványsága miatt C-vitamin-hiányos állapotba került, ami miatt megtámadta a szervezetét a skorbut.

Nemrég egy koncertje előtt érte baleset, miután a Brit Awards 2026 előtt egy síelés során leszakította az egyik ujj hegyét.

Pár héttel később pedig egy fürdőszobai balesetben letörte az elülső fogai egy részét.

Robbie Williams a hálószobában hozta kellemetlen helyzetbe a feleségét

A világsztár nemrég megosztott egy olyan fotót, amelyen láthatjuk, hogy hiányzik az elülső fogának fele. Kiderült, hogy egy kis baleset következtében letört a foga, ő azonban ebből semmit nem vett észre. Robbie Williams ezután, mintha mi sem történt volna, befeküdt az ágyba a felesége mellé, aki szinte sokkos állapotba került, miután felfedezte, hogy mi történt. A zenész így emlékezett vissza a történtekre:

„Fogmosás közben letört egy darab a fogamból. A fogorvosom azonban 5 órányi repülőútra van tőlem, úgyhogy kénytelen leszek mosolyogni és elviselni, hogy kellemetlen helyzetbe hozom a feleségemet. Alig találtam meg a fogamat. Az egész úgy derült ki, hogy az ágyban rámosolyogtam Aydára, akinek elállt a lélegzete a látványtól. Később megnyugodott és nevetett a helyzeten és azt mondta, hogy úgy nézek ki, mint a fiúk a Dumb és Dumberben. Ez most az új külsőm" – árulta el nevetve a szupersztár.