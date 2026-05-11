Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 11., hétfő Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm
anyák napja

Sandra Bullock ritkán látott gyermekeiről posztolt: ekkora már Louis és Laila – Fotó

anyák napja sandra bullock Sandra Bullock vallomás
Rideg Léna
2026.05.11.
A színésznő mindig óvta a magánéletét, ezért különösen nagy figyelmet kapott legújabb bejegyzése, amelyben ritkán látott gyermekeiről is megosztott egy meghitt pillanatot. Sandra Bullock anyák napi üzenetében nemcsak az anyaságról vallott őszintén, hanem néhai édesanyjának is megható sorokat címzett.

Sandra Bullock ritkán enged bepillantást a magánéletébe, ezért is lepte meg rajongóit azzal a különleges anyák napi bejegyzéssel, amelyben gyermekeiről is megosztott egy meghitt fotót. A színésznő az anyaságot egy életre szóló megtiszteltetésnek nevezte, és személyes hangvételű üzenetben emlékezett meg saját édesanyjáról is. 

Sandra Bullock megható anyák napi poszttal jelentkezett.
Sandra Bullock megható anyák napi poszttal jelentkezett.
Forrás: Variety

Ritkán látott fotón Sandra Bullock gyermekei

„Minden édesanyának – bárhogyan is vált azzá. Boldog anyák napját! Mindannyiunkat összeköt ez az életre szóló megtiszteltetés” – írta Sandra Bullock a közösségi oldalán. A bejegyzésben külön üzent édesanyjának és nagymamájának is: „Anya és Omi, köszönöm, hogy tanítottatok engem. Hiányoztok. És sajnálom, hogy ilyen rossz gyerek voltam.”

A színésznő édesanyja, Helga Meyer 2000 áprilisában hunyt el rákbetegség következtében. Sandra Bullock korábban többször is beszélt arról, milyen meghatározó szerepet játszott az életében az anyukája, akitől rengeteget tanult nőként és szülőként is. Sandra Bullock két gyermeket nevel: fiát, Louist 2010-ben fogadta örökbe, míg lánya, Laila 2015-ben került a családba. A színésznő mindig is tudatosan óvta gyermekei magánéletét, ezért nagyon ritkán mutatja meg őket a nyilvánosságnak. Éppen ezért keltett nagy figyelmet az a közös fotó is, amely tavaly októberben készült Los Angelesben.

A színésznő számára az anyaság a legfontosabb

A színésznő nemrég a New York-i CNBC Changemakers Summit rendezvényen is beszélt arról, mennyire fontos számára az anyaság, és hogyan próbál egyensúlyt teremteni a család és a karrier között. A Practical Magic 2 forgatásáról elárulta: tudatosan úgy időzítette a munkát, hogy az ne menjen a gyermekeivel töltött idő rovására.

„Azért vállaltam el most ezt a filmet, mert tudtam, hogy a gyerekeimnek éppen iskolai szünetük lesz. Nem akarom feláldozni a velük töltött időt” – mondta a színésznő a People beszámolója szerint. Hozzátette: bár a gyerekei valószínűleg jól ellennének nélküle is, ő ezt már nem viselné ilyen könnyen.

Sandra Bullock arról is őszintén beszélt, hogy szerinte anyaként nem tud igazán jól dolgozni, ha úgy érzi, a gyermekeinek szüksége lenne rá. „Én nevelem a gyerekeimet, nem más” – fogalmazott. Azt is kiemelte, hogy tisztában van vele: neki kivételes lehetőségei vannak a szakmájában, miközben sok dolgozó édesanyának nincs meg az a szabadsága, hogy a családját helyezze előtérbe. A színésznő szerint ugyanakkor a nők elképesztő terhelést képesek elviselni nap mint nap. „A nők képesek rá. Egyszerre akár tizenöt dolgot is megoldunk” – mondta mosolyogva.

Ahogy arról korábban mi is írtunk, Sandra Bullock csak nemrég csatlakozott az Instagramhoz, főként azért, hogy népszerűsítse legújabb filmjét, a Practical Magic 2-t, amely az 1998-as Átkozott boszorkák régóta várt folytatása lesz. A rajongók azonban úgy tűnik, legalább annyira örülnek annak, hogy a színésznő végre ritka bepillantást engedett a családi életébe is, új posztja közel 400 ezer lájkot hozott.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Martin Short megtörte a csendet: először szólalt meg a lánya tragikus haláláról

A világsztár lánya, Katherine Short néhány hónappal ezelőtt a saját kezével vetett véget az életének. Martin Shortot maga alá temette a gyász és sokáig nem tudott megszólalni a fájdalomtól.

Fotókon Scarlett Johansson piszkosul sármos férje: 20 éve találkoztak először

A dán származású amerikai színésznő a világjárvány alatt ment hozzá harmadik férjéhez. Scarlett Johansson azóta megállás nélkül ragyog.

Tarolt a BAFTA-díjátadón a Netflix sorozata, több nagy kedvenc azonban díj nélkül maradt

A brit televíziós szakma legfontosabb díjátadóján idén is nagy nevek, népszerű sorozatok és sokat emlegetett produkciók versenyeztek egymással. A BAFTA-gála jelöltjei között ott volt a Kamaszok, a Stúdió, a Fehér Lótusz és a Mackó is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu