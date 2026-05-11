Sandra Bullock ritkán látott gyermekeiről posztolt: ekkora már Louis és Laila – Fotó

Sandra Bullock ritkán enged bepillantást a magánéletébe, ezért is lepte meg rajongóit azzal a különleges anyák napi bejegyzéssel, amelyben gyermekeiről is megosztott egy meghitt fotót. A színésznő az anyaságot egy életre szóló megtiszteltetésnek nevezte, és személyes hangvételű üzenetben emlékezett meg saját édesanyjáról is.

Forrás: Variety

Ritkán látott fotón Sandra Bullock gyermekei

„Minden édesanyának – bárhogyan is vált azzá. Boldog anyák napját! Mindannyiunkat összeköt ez az életre szóló megtiszteltetés” – írta Sandra Bullock a közösségi oldalán. A bejegyzésben külön üzent édesanyjának és nagymamájának is: „Anya és Omi, köszönöm, hogy tanítottatok engem. Hiányoztok. És sajnálom, hogy ilyen rossz gyerek voltam.”

A színésznő édesanyja, Helga Meyer 2000 áprilisában hunyt el rákbetegség következtében. Sandra Bullock korábban többször is beszélt arról, milyen meghatározó szerepet játszott az életében az anyukája, akitől rengeteget tanult nőként és szülőként is. Sandra Bullock két gyermeket nevel: fiát, Louist 2010-ben fogadta örökbe, míg lánya, Laila 2015-ben került a családba. A színésznő mindig is tudatosan óvta gyermekei magánéletét, ezért nagyon ritkán mutatja meg őket a nyilvánosságnak. Éppen ezért keltett nagy figyelmet az a közös fotó is, amely tavaly októberben készült Los Angelesben.

A színésznő számára az anyaság a legfontosabb

A színésznő nemrég a New York-i CNBC Changemakers Summit rendezvényen is beszélt arról, mennyire fontos számára az anyaság, és hogyan próbál egyensúlyt teremteni a család és a karrier között. A Practical Magic 2 forgatásáról elárulta: tudatosan úgy időzítette a munkát, hogy az ne menjen a gyermekeivel töltött idő rovására.

„Azért vállaltam el most ezt a filmet, mert tudtam, hogy a gyerekeimnek éppen iskolai szünetük lesz. Nem akarom feláldozni a velük töltött időt” – mondta a színésznő a People beszámolója szerint. Hozzátette: bár a gyerekei valószínűleg jól ellennének nélküle is, ő ezt már nem viselné ilyen könnyen.

Sandra Bullock arról is őszintén beszélt, hogy szerinte anyaként nem tud igazán jól dolgozni, ha úgy érzi, a gyermekeinek szüksége lenne rá. „Én nevelem a gyerekeimet, nem más” – fogalmazott. Azt is kiemelte, hogy tisztában van vele: neki kivételes lehetőségei vannak a szakmájában, miközben sok dolgozó édesanyának nincs meg az a szabadsága, hogy a családját helyezze előtérbe. A színésznő szerint ugyanakkor a nők elképesztő terhelést képesek elviselni nap mint nap. „A nők képesek rá. Egyszerre akár tizenöt dolgot is megoldunk” – mondta mosolyogva.