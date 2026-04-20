„Tudom, miért bujkál” – megszólalt Sarah Ferguson rokona

Az utóbbi hónapokban feltűnően visszavonult a nyilvánosságtól Sarah Ferguson, ami a családhoz közel állók szerint nem véletlen döntés volt. Úgy tudni, a 66 éves hercegné tudatosan kerüli a reflektorfényt, elsősorban azért, hogy megóvja lányait és unokáit a Jeffrey Epstein-ügy körül újra fellángoló figyelemtől.

Sarah Ferguson hónapok óta kerüli a nyilvánosságot: most kiderült, miért.

A család védelme áll Sarah Ferguson visszavonulásának hátterében

Sarah Fergusont legutóbb a múlt héten fényképezték le egy ausztriai wellnessklinika előtt, ez volt az első alkalom négy hónap után, hogy nyilvánosan megjelent. Korábban legkisebb unokája keresztelőjén vett részt, azóta azonban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Visszavonulása egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államokban újabb, Epsteinhez köthető dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, amelyek ismét reflektorfénybe helyezték a néhai pénzemberrel ápolt kapcsolatait, valamint volt férje, András herceg szerepét is.

A hercegné egyik rokona, a Buenos Airesben élő Martin Barrantes a Daily Mailnek nyilatkozva azt mondta, Sarah elsősorban a családját próbálja védeni. Elmondása szerint nemrég beszélt vele, és úgy látja, hogy a hercegné nehéz időszakon megy keresztül, ugyanakkor igyekszik megőrizni a lelki egyensúlyát.

„Csak a gyermekeit és az unokáit akarja megvédeni”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a család mindenben támogatja őt.

Barrantes arról is beszélt, hogy szerinte az ügy valódi felelőse Jeffrey Epstein, és bár Ferguson hibázhatott, amikor megbízott benne, ez nem jelenti azt, hogy bármilyen bűncselekményben részt vett volna. Hasonlóan nyilatkozott testvére, Raphael Barrantes is, aki szerint a hercegné mindenek fölé helyezi a gyermekeit, Beatrix hercegnőt és Eugénia hercegnőt, és biztos abban, hogy megbánta, hogy valaha kapcsolatba került Epsteinnel.

Fergie régóta szívügyének tartja Argentínát

Barrantes szerint bár sokan úgy vélik, hogy Sarah Ferguson anyagi helyzete megingott, valójában egy hatalmas argentin farm résztulajdonosa, amelyhez nemcsak kiterjedt kapcsolatok, hanem mély érzelmi kötődés is fűzi. Sarah Ferguson Argentínához fűződő kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza: tinédzserkora óta rendszeresen megfordul az országban, miután édesanyja, Susan Barrantes egy nagy port kavart válás után egy argentin pólójátékoshoz, Hector Barranteshez költözött.

A család történetének fontos helyszíne az El Pucara nevű, Buenos Airestől mintegy 600 kilométerre fekvő birtok, amelynek a hercegné ma is részben tulajdonosa.

A ranch különösen személyes jelentőséggel bír számára, hiszen itt nyugszik édesanyja és mostohaapja is: Susan 1998-ban vesztette életét egy tragikus autóbalesetben, nem sokkal Hector halála után.