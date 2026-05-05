Stanley Tucci ritkán látott feleségével jelent meg a Met-gálán: Felicity 21 évvel fiatalabb a sztárnál

Jónás Ágnes
2026.05.05.
Stanley Tucci és bűbájos felesége, Felicity Blunt családi körben tündököltek a vörös szőnyegen, hiszen nem más kísérte őket, mint Felicity világhírű húga, Emily Blunt. Sokan csak most, a 2026-os Met-gála keretében tudták meg, hogy Stanley és Emily nemcsak az Az ördög Pradát visel című kultfilmben pendülnek nagyon egy húron, hanem a való életben is.

Stanley Tucci és Felicity Blunt románca igazi hollywoodi tündérmese: először 2006-ban találkoztak Az ördög Pradát visel sajtópremierjén, de a szikra csak évekkel később, Emily Blunt 2010-es esküvőjén lobbant fel köztük. Az idei Met-gála vörös szőnyegén Tucci egy elegáns zöld velúrdzsekiben, míg felesége egy dögös, áttetsző csipkefelsőben bizonyította, hogy 14 év után is ők a sztárvilág egyik legstílusosabb álompárja.

  • Az ördög Pradát visel 2006-os premierjén találkoztak először, de a szerelem csak évekkel később alakult ki közöttük.
  • Stanley Tucci és Felicity Blunt a Met-gála 2026 vörös szőnyegén vonultak.
  • Kapcsolatukat a család és a visszafogott életstílus tartja össze.

Tuccit aggasztotta a 21 év korkülönbség

2012-ben ők is egybekeltek és mint mondják: megtalálták egymásban a másik felüket. Annak ellenére, hogy Tuccit eleinte aggasztotta a köztük lévő 21 év korkülönbség. 

Az irodalmi ügynökként dolgozó Felicity nemcsak a színész lelki társa lett, hanem a gyászban is mellette állt első felesége elvesztése után, és közösen nevelik két gyermeküket, Matteót és Emiliát. 

Stanley Tucci és Felicity Blunt tudatosan kerülik a bulvárt

Csak a legfontosabb szakmai eseményekre és jótékonysági gálákra látogatnak el közösen. Tucci többször nyilatkozta, hogy számára a család a biztos pont, és nincs az a szerep, az a csillogás, amiért felborítaná ezt a hátországot. Felicity-től távol állnak az allűrök és műmellbimbót sem villant (nem úgy, mint Kylie Jenner). Irodalmi ügynökként remekül érzi magát reflektorfény nélkül is, teljesen érthető tehát, hogy távol teszik magukat a médiaszereplésektől. 

Jelenleg az Egyesült Királyságban, pontosabban London délnyugati részén, Richmondban élnek egy csodás családi házban. Stanley imádja az angol életstílust, és gyakran posztol a konyhájukból, ahol Felicity-vel közösen hódolnak legnagyobb szenvedélyüknek, a főzésnek és a koktélozásnak.

A Blunt-Tucci négyesfogat

Emily Blunt és szexi férje, John Krasinski, valamint a Tucci-házaspár között a viszony kifejezetten szoros: ők négyen alkotják Hollywood egyik legösszetartóbb négyesfogatát. A két férfi híresen nagy rajongója a gasztronómiának, ezért sok időt töltenek együtt Stanley Tucciék londoni otthonában, ahol a közös főzések és a népszerű koktélozós esték már-már hagyománnyá váltak.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
