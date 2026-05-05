Stanley Tucci ritkán látott feleségével jelent meg a Met-gálán: Felicity 21 évvel fiatalabb a sztárnál

Stanley Tucci és Felicity Blunt románca igazi hollywoodi tündérmese: először 2006-ban találkoztak Az ördög Pradát visel sajtópremierjén, de a szikra csak évekkel később, Emily Blunt 2010-es esküvőjén lobbant fel köztük. Az idei Met-gála vörös szőnyegén Tucci egy elegáns zöld velúrdzsekiben, míg felesége egy dögös, áttetsző csipkefelsőben bizonyította, hogy 14 év után is ők a sztárvilág egyik legstílusosabb álompárja.

Kapcsolatukat a család és a visszafogott életstílus tartja össze.

Tuccit aggasztotta a 21 év korkülönbség

2012-ben ők is egybekeltek és mint mondják: megtalálták egymásban a másik felüket. Annak ellenére, hogy Tuccit eleinte aggasztotta a köztük lévő 21 év korkülönbség.

Az irodalmi ügynökként dolgozó Felicity nemcsak a színész lelki társa lett, hanem a gyászban is mellette állt első felesége elvesztése után, és közösen nevelik két gyermeküket, Matteót és Emiliát.

Stanley Tucci és Felicity Blunt tudatosan kerülik a bulvárt

Csak a legfontosabb szakmai eseményekre és jótékonysági gálákra látogatnak el közösen. Tucci többször nyilatkozta, hogy számára a család a biztos pont, és nincs az a szerep, az a csillogás, amiért felborítaná ezt a hátországot. Felicity-től távol állnak az allűrök és műmellbimbót sem villant (nem úgy, mint Kylie Jenner). Irodalmi ügynökként remekül érzi magát reflektorfény nélkül is, teljesen érthető tehát, hogy távol teszik magukat a médiaszereplésektől.

Jelenleg az Egyesült Királyságban, pontosabban London délnyugati részén, Richmondban élnek egy csodás családi házban. Stanley imádja az angol életstílust, és gyakran posztol a konyhájukból, ahol Felicity-vel közösen hódolnak legnagyobb szenvedélyüknek, a főzésnek és a koktélozásnak.

A Blunt-Tucci négyesfogat

Emily Blunt és szexi férje, John Krasinski, valamint a Tucci-házaspár között a viszony kifejezetten szoros: ők négyen alkotják Hollywood egyik legösszetartóbb négyesfogatát. A két férfi híresen nagy rajongója a gasztronómiának, ezért sok időt töltenek együtt Stanley Tucciék londoni otthonában, ahol a közös főzések és a népszerű koktélozós esték már-már hagyománnyá váltak.

