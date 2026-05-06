Minden Gmail-felhasználót figyelmeztetnek: ellenőrizd most ezt a beállítást

Klusovszki Kíra
2026.05.06.
Aggasztó hírek érkeztek a Gmail legújabb funkciójáról. A frissítés után rátelepített mesterséges intelligencia programja már az összes privát emailünkhöz képes hozzáférni.

Az emailek új korszaka mára a magánéletünk rovására is mehet, a 2026-ban debütáló legújabb Gmail.frissítés miatt ugyanis a Gemini mesterséges intelligencia már alapértelmezett funkcióként szkenneli le az összes üzenetünket. Bár a Google kényelmi funkciókat, és gyors renszerezést ígért ezzel a szoftverrel, sokakat jogosan aggaszt, hogy emellett az új, beépített AI képes minden dokumentumunk, pénzügyünk, és adatunk valós elemzésére. Ez a funkció azonban még nem kötelező a Gmail használathoz, így csupán pár kattintással te is könnyedén, bármikor kikapcsolhatod a levelezésben.

Egy nő próbál belépni a Gmail fiókjába, hogy kikapcsolja a mesterséges intelligencia funkciót.
A Gmail már évekkel a mostani AI-őrület előtt is használta a mesterséges intelligencia funkciót, azonban akkor még Smart Reply-ként volt bevezetve. 
  • Először 2018-ban vezették be az okos funkciót, amelyek gépi tanulással elemezték a felhasználók leveleit. 
  • Két évre rá már a látogatók maguktól dönthettek az okos funkcióhoz köthető adatelemzésről.
  • 2025-ben elindult az AI alapú kulcsszókeresés a levelezőrendszerben. 
  • Idén májustól azonban már a Gemini 3 modell teljesen beépült a Gmailbe, és alapértelmezetté tették a szkennelési beállításokat. 

A mesterséges intelligencia minden lát

A Google legújabb, fejlesztésével a Gemini kisegítő lehetőségei már nem csupán a háttérben futnak, hanem teljes mértékben képesek feltérképezni és kielemezni a beérkező leveleink tartalmát.

A technológiai óriás nem veri nagy dobra, de a gyakorlatban engedélyt adtak az algoritmusnak, hogy minden egyes elküldött és kapott üzenetünket „átolvassa”, ezzel adatokat gyűjtve mindennapi személyes emailjeinkből.

Ez a funkció viszonylag gyorsan, hatalmas botrányt váltott ki a felhasználók felől, akik szerint a kényelmi szolgáltatások nem igazolhatják a magánszféra ilyen mértékű megsértését. 

Sokan a Google-t hibáztatják, úgy érzik átléptek egy határt azzal, hogy az automatizált mesterséges intelligenciának teljes betekintést engedtek, anélkül, hogy kellő tájékozattást adtak volna erről. 

Számos vélemányvezér és adatvédelmi szakértő is megszólalt a felháborodott felhasználók közül, akik azt tanácsolták, hogy mindenki nézze át a fiókuk alapbeállítását, és állítsa ki ezt a fajta AI alapú monitorozást

Így állíthatod meg az AI kíváncsiskodását

Ha téged is nyugtalanít, hogy a mesterséges intelligencia a személyes levelezésedet böngészi át, van egy jó hírem: ez a folyamat visszafordítható, és csupán egy néhány másodperc szükséges ahhoz, hogy örökre megszabaduljunk ettől a legújabb funkciótól. A leiratkozáshoz először lépj be a Gmail fiókodba, keresd meg a fogaskerék ikont, majd választ az összes beállítás megtekintése funkciót. Itt, az általános beállítások között találod meg azt az intelligens funkciókra vonatkozó részt, ahol egyetlen kattintással megvonhatod az algoritmustól a hozzáférési jogot. 

Fontos hogy tudd, ha deaktiválod ezt a beépített AI funkciót, nem csupán személyes adataidat véded, ezek mellett a további kényelmi szolgáltatásaitól is megfosztod magad. A rendszer a jövőben ugyanis már nem fogja automatikusan kiegészíteni a mondataidat, nem kínál fel többet gyors válaszlehetőségeket, és az üzenetek tartalmán alapuló, intelligens keresés is korlátozottabbá válik vele.

 Abban az esetben, ha egyébként sem használtad ki ezeket, ez csupán egy csekély áldozat, hogy a privát beszélgetések érintetlenek maradhassanak. 

