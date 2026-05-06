Minden Gmail-felhasználót figyelmeztetnek: ellenőrizd most ezt a beállítást

Az emailek új korszaka mára a magánéletünk rovására is mehet, a 2026-ban debütáló legújabb Gmail.frissítés miatt ugyanis a Gemini mesterséges intelligencia már alapértelmezett funkcióként szkenneli le az összes üzenetünket. Bár a Google kényelmi funkciókat, és gyors renszerezést ígért ezzel a szoftverrel, sokakat jogosan aggaszt, hogy emellett az új, beépített AI képes minden dokumentumunk, pénzügyünk, és adatunk valós elemzésére. Ez a funkció azonban még nem kötelező a Gmail használathoz, így csupán pár kattintással te is könnyedén, bármikor kikapcsolhatod a levelezésben.

A Gmail már évekkel a mostani AI-őrület előtt is használta a mesterséges intelligencia funkciót, azonban akkor még Smart Reply-ként volt bevezetve.

Először 2018-ban vezették be az okos funkciót, amelyek gépi tanulással elemezték a felhasználók leveleit.

Két évre rá már a látogatók maguktól dönthettek az okos funkcióhoz köthető adatelemzésről.

2025-ben elindult az AI alapú kulcsszókeresés a levelezőrendszerben.

Idén májustól azonban már a Gemini 3 modell teljesen beépült a Gmailbe, és alapértelmezetté tették a szkennelési beállításokat.

A mesterséges intelligencia minden lát

A Google legújabb, fejlesztésével a Gemini kisegítő lehetőségei már nem csupán a háttérben futnak, hanem teljes mértékben képesek feltérképezni és kielemezni a beérkező leveleink tartalmát.

A technológiai óriás nem veri nagy dobra, de a gyakorlatban engedélyt adtak az algoritmusnak, hogy minden egyes elküldött és kapott üzenetünket „átolvassa”, ezzel adatokat gyűjtve mindennapi személyes emailjeinkből.

Ez a funkció viszonylag gyorsan, hatalmas botrányt váltott ki a felhasználók felől, akik szerint a kényelmi szolgáltatások nem igazolhatják a magánszféra ilyen mértékű megsértését.

Sokan a Google-t hibáztatják, úgy érzik átléptek egy határt azzal, hogy az automatizált mesterséges intelligenciának teljes betekintést engedtek, anélkül, hogy kellő tájékozattást adtak volna erről.

Számos vélemányvezér és adatvédelmi szakértő is megszólalt a felháborodott felhasználók közül, akik azt tanácsolták, hogy mindenki nézze át a fiókuk alapbeállítását, és állítsa ki ezt a fajta AI alapú monitorozást.