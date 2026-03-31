Újabb botrány a bódultan balesetező Tiger Woods körül: ezt találták a golflegenda zsebében

Újabb részletek láttak napvilágot Tiger Woods március 27-i floridai balesetéről, amely után ittas vezetés gyanújával vették őrizetbe. A rendőrségi jelentés alapján a golflegenda nem állt alkohol hatása alatt, állapota azonban így is aggodalomra adott okot.

Tiger Woods zavartan viselkedett

A helyszínre érkező rendőrök beszámolója alapján a golflegenda feltűnően zavart volt: erősen izzadt, mozgása lassú és bizonytalan volt, beszéde akadozott. Amikor levette a napszemüvegét, a rendőrök azt is észlelték, hogy szeme véreres és üveges, pupillái pedig szokatlanul tágak.

Tiger Woods elmondta, hogy többféle vényköteles gyógyszert szed, a rendőrök pedig két tablettát találtak nála, amelyek hidrokodont tartalmaztak.

Ez az erős fájdalomcsillapító általában komoly sérülések esetén kerül alkalmazásra. A sportoló azt állította, hogy alkoholt nem fogyasztott, amit a helyszíni mérés is megerősített, ugyanakkor nem volt hajlandó vizeletvizsgálatot végezni.

A golflegenda 2017-ben is balesetet szenvedett

A baleset körülményeiről Woods úgy nyilatkozott: a telefonja és az autórádió elterelte a figyelmét, ezért csak későn reagált arra, hogy az előtte haladó jármű lassít. A beszámolók szerint átlépte a záróvonalat, a szembejövő sávba sodródott, majd nekiütközött egy kanyarodó kisteherautónak. Az ütközés következtében autója az oldalára borult.

A másik jármű vezetője és egy járókelő segítettek neki kiszállni a felborult autóból. A baleset során az utánfutó is megsérült, a kárt mintegy 5000 dollárra becsülik.

A rendőrségi jelentés arra is kitér, hogy Tiger Woods mozgása már a helyszínen is bizonytalan volt: sántított, többször megbotlott. Elmondása szerint korábban hét hátműtéten és több mint húsz lábműtéten esett át, ami hozzájárulhatott az állapotához. A sportolót kórházba szállították, de az ellátást visszautasította, majd visszavitték a rendőrségre – írja a TMZ.

Az ügyben ittas vezetés gyanúja, anyagi károkozás, valamint a kötelező vizsgálat megtagadása miatt indult eljárás, a bírósági meghallgatás a következő hónapban várható.

Az eset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert Woods 2017-ben már keveredett hasonló ügybe: akkor többféle gyógyszert mutattak ki a szervezetében egy közúti incidens után.