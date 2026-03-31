Újabb botrány a bódultan balesetező Tiger Woods körül: ezt találták a golflegenda zsebében

rendőrség Tiger Woods baleset
Rideg Léna
2026.03.31.
Nem alkohol, hanem valami egészen más állhat a golflegenda balesetének hátterében. A rendőrségi jelentés szerint Tiger Woods állapota így is komoly kérdéseket vet fel.

Újabb részletek láttak napvilágot Tiger Woods március 27-i floridai balesetéről, amely után ittas vezetés gyanújával vették őrizetbe. A rendőrségi jelentés alapján a golflegenda nem állt alkohol hatása alatt, állapota azonban így is aggodalomra adott okot.

Tiger Woods balesetet szenvedett
Tiger Woods  balesetet szenvedett.
Forrás: Getty Images/TGL Golf

Tiger Woods zavartan viselkedett

A helyszínre érkező rendőrök beszámolója alapján a golflegenda feltűnően zavart volt: erősen izzadt, mozgása lassú és bizonytalan volt, beszéde akadozott. Amikor levette a napszemüvegét, a rendőrök azt is észlelték, hogy szeme véreres és üveges, pupillái pedig szokatlanul tágak.

Tiger Woods elmondta, hogy többféle vényköteles gyógyszert szed, a rendőrök pedig két tablettát találtak nála, amelyek hidrokodont tartalmaztak. 

Ez az erős fájdalomcsillapító általában komoly sérülések esetén kerül alkalmazásra. A sportoló azt állította, hogy alkoholt nem fogyasztott, amit a helyszíni mérés is megerősített, ugyanakkor nem volt hajlandó vizeletvizsgálatot végezni.

A golflegenda 2017-ben is balesetet szenvedett

A baleset körülményeiről Woods úgy nyilatkozott: a telefonja és az autórádió elterelte a figyelmét, ezért csak későn reagált arra, hogy az előtte haladó jármű lassít. A beszámolók szerint átlépte a záróvonalat, a szembejövő sávba sodródott, majd nekiütközött egy kanyarodó kisteherautónak. Az ütközés következtében autója az oldalára borult.

A másik jármű vezetője és egy járókelő segítettek neki kiszállni a felborult autóból. A baleset során az utánfutó is megsérült, a kárt mintegy 5000 dollárra becsülik.

A rendőrségi jelentés arra is kitér, hogy Tiger Woods mozgása már a helyszínen is bizonytalan volt: sántított, többször megbotlott. Elmondása szerint korábban hét hátműtéten és több mint húsz lábműtéten esett át, ami hozzájárulhatott az állapotához. A sportolót kórházba szállították, de az ellátást visszautasította, majd visszavitték a rendőrségre – írja a TMZ.

Az ügyben ittas vezetés gyanúja, anyagi károkozás, valamint a kötelező vizsgálat megtagadása miatt indult eljárás, a bírósági meghallgatás a következő hónapban várható.

Az eset különösen azért keltett nagy visszhangot, mert Woods 2017-ben már keveredett hasonló ügybe: akkor többféle gyógyszert mutattak ki a szervezetében egy közúti incidens után.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Mindenki Kylie Jenner és Timothée Chalamet titokzatos fotóiról beszél: itt pihen a sztárpár

Nem posztoltak közös képet, mégis minden jel arra utal, hogy együtt pihennek. Kylie Jenner és Timothée Chalamet nyaralós fotói felrobbantották a közösségi médiát.

Hatalmi harc a palotában: Károly király és Vilmos herceg konfliktusa már a monarchiát is érintheti

Egyre komolyabb feszültség alakul ki a brit királyi családon belül. III. Károly király és Vilmos herceg nemcsak az András körüli botrány megítélésében, hanem a monarchia jövőjét érintő kérdésekben sem ért egyet.

Szülei "sötét titkainak" leleplezésére készül Nick Reiner: a kettős gyilkossággal gyanúsított férfi a végzetes éjszakáról is kitálalna

Őrizetben várja a következő tárgyalását a szülei meggyilkolásával gyanúsított férfi. Nick Reinerrel a testvérei se állnak szóba, a tragédia óta mély gyászban vannak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu