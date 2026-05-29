Mégsem rúgták ki Tom Hardyt a Gengsztervilágból? Helen Mirren rejtélyes üzenetet küldött

Csak kapkodjuk a fejünket! A hét elején a külföldi sajtó kész tényként közölte, hogy Tom Hardy nem vesz részt a Gengsztervilág című sorozat 3. évadában, mert kirúgták, miután folyamatosan elkésett a forgatásokról, és összetűzésbe keveredett a kolléganőjével, Helen Mirrennel. Ám most úgy látszik, hogy mégsem úgy történtek a dolgok a színfalak mögött, mint ahogy egyesek állították.

Tom Hardy és a Gengsztervilág sorozat színészei és a rendező, Guy Ritchie.

Forrás: Getty Image

Balhé a Gengsztervilág sorozat forgatásán Korábban a Gengsztervilág (Mobland) sorozatot készítő Paramount + arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy nem hosszabbítottak szerződést a színésszel.

A világsztár viselkedése állítólag kiakasztotta a színésztársait, ráadásul mindig elkésett a forgatásokról.

A hírek szerint Tom Hardy a nemtörődömsége miatt összeveszett a sorozat másik főszereplőjével, Helen Mirrennel is.

Most azonban kiderült, hogy továbbra is jó viszonyt ápol egymással a két színész, és előfordulhat, hogy csak az újságok fújták fel a történteket.

Tom Hardy kirúgása kacsa volt?

Annak ellenére, hogy állítólag durván összevesztek a forgatásokon, most Helen Mirren rejtélyes üzenetet küldött Tom Hardynak, amiben kijelentette, hogy nagyon szereti a kollégáját.

„Szeretlek most és mindörökké" – írta a színésznő az Instagram-oldalán egy Tom Hardyról készült fotó mellé. Helen a posztja mellé nem tűzött magyarázatot, azonban a stáb egyik tagja a Page Six megkeresésére elárulta, hogy bár egyelőre nem hosszabbítottak szerződést a színésszel, nem zárták be előtte az ajtókat.

„Tomot nem rúgták ki! Nincsenek zárt ajtók előtte. Ha szeretne szerepelni a harmadik évadban, akkor lesz rá lehetősége. A háttérben folynak már a kreatív egyeztetések. Ráadásul a sorozat rendezője, Guy Ritchie ráfogja venni a stúdió fejeseit, hogy vegyék vissza Tomot. Imádja a srácot" – árulta el a bennfentes. Úgy tűnik, hogy a médiában terjedő híresztelések csak pletykák voltak a színésszel kapcsolatban, Tom pedig esélyt kap rá, hogy újra magára öltse Harry Da Souza szerepét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: