Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 29., péntek Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
békülés

Mégsem rúgták ki Tom Hardyt a Gengsztervilágból? Helen Mirren rejtélyes üzenetet küldött

békülés Helen Mirren forgatás Tom Hardy
Komáromi Bence
2026.05.29.
Korábban bombaként robbant a hír, hogy a sármos színészt kirúgták a Gengsztervilág című sorozat harmadik évadából, miután összetűzésbe keveredett Helen Mirrennel a forgatásokon. Most azonban megdöbbentő új információk érkeztek a produkcióról. Lehet, hogy Tom Hardy mégis szerepelni fog az új évadban.

Csak kapkodjuk a fejünket! A hét elején a külföldi sajtó kész tényként közölte, hogy Tom Hardy nem vesz részt a Gengsztervilág című sorozat 3. évadában, mert kirúgták, miután folyamatosan elkésett a forgatásokról, és összetűzésbe keveredett a kolléganőjével, Helen Mirrennel. Ám most úgy látszik, hogy mégsem úgy történtek a dolgok a színfalak mögött, mint ahogy egyesek állították.

Tom Hardy és a Gengsztervilág sorozat színészei és a rendező, Guy Ritchie.
Tom Hardy és a Gengsztervilág sorozat színészei és a rendező, Guy Ritchie.
Forrás:  Getty Image

Balhé a Gengsztervilág sorozat forgatásán

  • Korábban a Gengsztervilág (Mobland) sorozatot készítő Paramount + arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy nem hosszabbítottak szerződést a színésszel.
  • A világsztár viselkedése állítólag kiakasztotta a színésztársait, ráadásul mindig elkésett a forgatásokról.
  • A hírek szerint Tom Hardy a nemtörődömsége miatt összeveszett a sorozat másik főszereplőjével, Helen Mirrennel is. 
  • Most azonban kiderült, hogy továbbra is jó viszonyt ápol egymással a két színész, és előfordulhat, hogy csak az újságok fújták fel a történteket.

Tom Hardy kirúgása kacsa volt?

Annak ellenére, hogy állítólag durván összevesztek a forgatásokon, most Helen Mirren rejtélyes üzenetet küldött Tom Hardynak, amiben kijelentette, hogy nagyon szereti a kollégáját.

„Szeretlek most és mindörökké" – írta a színésznő az Instagram-oldalán egy Tom Hardyról készült fotó mellé. Helen a posztja mellé nem tűzött magyarázatot, azonban a stáb egyik tagja a Page Six megkeresésére elárulta, hogy bár egyelőre nem hosszabbítottak szerződést a színésszel, nem zárták be előtte az ajtókat.

„Tomot nem rúgták ki! Nincsenek zárt ajtók előtte. Ha szeretne szerepelni a harmadik évadban, akkor lesz rá lehetősége. A háttérben folynak már a kreatív egyeztetések. Ráadásul a sorozat rendezője, Guy Ritchie ráfogja venni a stúdió fejeseit, hogy vegyék vissza Tomot. Imádja a srácot" – árulta el a bennfentes. Úgy tűnik, hogy a médiában terjedő híresztelések csak pletykák voltak a színésszel kapcsolatban, Tom pedig esélyt kap rá, hogy újra magára öltse Harry Da Souza szerepét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Brutális részletek derültek ki Tom Hardy múltjáról: ezért rúgták ki a Gengsztervilág sorozatból

Drogok, rendőri ügyek, balhék a forgatásokon. Tom Hardy élete tele van olyan sötét fejezetekkel, amelyekről csak kevesen tudnak.

Tom Hardyt kirúgták a MobLandből – A színfalak mögött arrogáns és bunkó

A színésznek állítólag a viselkedése miatt kell távoznia. Az egész stáb, köztük Helen Mirren is megelégelte Tom Hardy pökhendiségét.

Tom Hardy felhagy a filmezéssel – Darabokra hullik az élete

Súlyos döntés előtt áll Hollywood egyik legnagyobb sztárja. Tom Hardy úgy érzi, teste és lelke sem bírja tovább.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu