Tom Hardyt kirúgták a MobLandből – A színfalak mögött arrogáns és bunkó

konfliktus tom hardy paramount + mobland helen mirren
A színésznek állítólag a viselkedése miatt kell távoznia. Az egész stáb, köztük Helen Mirren is megelégelte Tom Hardy pökhendiségét.

A minap még arról szóltak a hírek, hogy Tom Hardy felhagy a filmezéssel, ugyanis már fizikailag sem bírja a forgatásokat. Voltak, akik szerint Hardy nyilatkozata nem volt egyéb, mint a MobLand (Gengszervilág) promóciója. A legújabb értesülések szerint azonban a színész tényleg nem tér vissza a krimisorozat harmadik évadában, de nem önszántából, hanem azért, mert a Paramount + arra már nem köt vele szerződést.

Tom Hardy körül áll a bál: Helen Mirren is kiakadt a viselkedése miatt

Úgy tudni, Tom Hardy már nem szerepel a Paramount+ sikeres krimisorozata, a MobLand harmadik évadában: a hírek szerint komoly konfliktusok alakultak ki közte és a produkció stábja között. A 48 éves színész, aki Harry Da Souzát alakítja, viselkedése állítólag több kollégáját is feldühítette, köztük Helen Mirrent, Maeve Harrigan megformálóját is. 

„Tom karaktere elbűvölő. Ő a nyugodt figura a vásznon, de pont az ellenkezője, amikor a kamerák megállnak. Arrogáns és bunkó. Helen Mirrennel azonban öröm együtt dolgozni. Vérprofi” – nyilatkozta egy bennfentes, aki arról is beszámolt, Helen Mirren egyszer azt is észrevette, hogy Hardy a telefonján játszik, miközben már máshol kellett volna lennie. Mirren egyébként már korábban nehezményezte Hardy viselkedését: azt állítja, úgy viselkedik, mint egy király – írja a Daily Mail

Késések, átírt szövegek és növekvő feszültség

A produkcióhoz közel álló források szerint Hardy rendszeresen késett a forgatásokról, emellett többször is megpróbálta átírni a jeleneteit. A beszámolók alapján olykor kéretlen megjegyzéseket fűzött a forgatókönyvhöz is, ami tovább növelte a feszültséget a stábban. Arról is beszámolnak, hogy a színészt az is frusztrálta, hogy a sorozat egyre inkább Helen Mirren és Pierce Brosnan karaktereire helyezte a hangsúlyt. Mindeközben a Jez Butterworth producerrel kialakult konfliktusa állítólag odáig fajult, hogy az kijelentette, kilép, ha nem változik a helyzet.

LONDON, ENGLAND - MARCH 27: (L-R) Pierce Brosnan, Dame Helen Mirren, Tom Hardy, Guy Ritchie and David Glasser onstage during the Global Premiere of "MobLand" at Odeon Luxe Leicester Square on March 27, 2025 in London, England. (Photo by Kate Green/Getty Images for Paramount Plus)
Már Charlize Theronnak is meggyűlt vele a baja

A most történtek sokakat emlékeztetnek Hardy korábbi konfliktusára Charlize Theronnal a 2015-ös Mad Max: A harag útja forgatásáról. A két színész kapcsolata rendkívül feszült volt: a beszámolók szerint Hardy késései és viselkedése rendszeres vitákhoz vezettek. Charlize Theron egy alkalommal állítólag kib@szott seggfejnek nevezte kollégáját, miután a színész órákig várakoztatta a forgatáson. A konfliktus odáig fajult, hogy a színésznő később nem volt hajlandó kettesben maradni Hardyval, azt állította, retteg tőle.

Korábban a forgatási kívánságlistája is kiszivárgott

A Venom 3. forgatásakor Tom Hardy összeszedte, mi mindent szeretne, ám azt Peter Heslop, filmproducer helyett az infomatikusának küldte el. Az informatikus persze nem tartotta magában a bakit és elárulta, 27 tétel szerepelt Tom Hardy kívánságlistáján. Tom igényei között szerepel például egy levendula diffúzor, 60 db eperfagylalt, alacsony alkoholtartalmú cseh lágersör, borsos tusfürdő, Haribo, Jiu-Jitsu szőnyeg, szövegkiemelő tollak, csokoládé, kávéfőző, paradicsom- és csirkeleves, kenyérpirító, vízforraló, hangszóró, x-boxok, kutyájának pedig kutyatálat és kutyapoharat valamint hordozókat kért.

