Tom Hardyt kirúgták a MobLandből – A színfalak mögött arrogáns és bunkó

A minap még arról szóltak a hírek, hogy Tom Hardy felhagy a filmezéssel, ugyanis már fizikailag sem bírja a forgatásokat. Voltak, akik szerint Hardy nyilatkozata nem volt egyéb, mint a MobLand (Gengszervilág) promóciója. A legújabb értesülések szerint azonban a színész tényleg nem tér vissza a krimisorozat harmadik évadában, de nem önszántából, hanem azért, mert a Paramount + arra már nem köt vele szerződést.
Tom Hardy körül áll a bál: Helen Mirren is kiakadt a viselkedése miatt
Úgy tudni, Tom Hardy már nem szerepel a Paramount+ sikeres krimisorozata, a MobLand harmadik évadában: a hírek szerint komoly konfliktusok alakultak ki közte és a produkció stábja között. A 48 éves színész, aki Harry Da Souzát alakítja, viselkedése állítólag több kollégáját is feldühítette, köztük Helen Mirrent, Maeve Harrigan megformálóját is.
„Tom karaktere elbűvölő. Ő a nyugodt figura a vásznon, de pont az ellenkezője, amikor a kamerák megállnak. Arrogáns és bunkó. Helen Mirrennel azonban öröm együtt dolgozni. Vérprofi” – nyilatkozta egy bennfentes, aki arról is beszámolt, Helen Mirren egyszer azt is észrevette, hogy Hardy a telefonján játszik, miközben már máshol kellett volna lennie. Mirren egyébként már korábban nehezményezte Hardy viselkedését: azt állítja, úgy viselkedik, mint egy király – írja a Daily Mail.
Késések, átírt szövegek és növekvő feszültség
A produkcióhoz közel álló források szerint Hardy rendszeresen késett a forgatásokról, emellett többször is megpróbálta átírni a jeleneteit. A beszámolók alapján olykor kéretlen megjegyzéseket fűzött a forgatókönyvhöz is, ami tovább növelte a feszültséget a stábban. Arról is beszámolnak, hogy a színészt az is frusztrálta, hogy a sorozat egyre inkább Helen Mirren és Pierce Brosnan karaktereire helyezte a hangsúlyt. Mindeközben a Jez Butterworth producerrel kialakult konfliktusa állítólag odáig fajult, hogy az kijelentette, kilép, ha nem változik a helyzet.
Már Charlize Theronnak is meggyűlt vele a baja
A most történtek sokakat emlékeztetnek Hardy korábbi konfliktusára Charlize Theronnal a 2015-ös Mad Max: A harag útja forgatásáról. A két színész kapcsolata rendkívül feszült volt: a beszámolók szerint Hardy késései és viselkedése rendszeres vitákhoz vezettek. Charlize Theron egy alkalommal állítólag kib@szott seggfejnek nevezte kollégáját, miután a színész órákig várakoztatta a forgatáson. A konfliktus odáig fajult, hogy a színésznő később nem volt hajlandó kettesben maradni Hardyval, azt állította, retteg tőle.
Korábban a forgatási kívánságlistája is kiszivárgott
A Venom 3. forgatásakor Tom Hardy összeszedte, mi mindent szeretne, ám azt Peter Heslop, filmproducer helyett az infomatikusának küldte el. Az informatikus persze nem tartotta magában a bakit és elárulta, 27 tétel szerepelt Tom Hardy kívánságlistáján. Tom igényei között szerepel például egy levendula diffúzor, 60 db eperfagylalt, alacsony alkoholtartalmú cseh lágersör, borsos tusfürdő, Haribo, Jiu-Jitsu szőnyeg, szövegkiemelő tollak, csokoládé, kávéfőző, paradicsom- és csirkeleves, kenyérpirító, vízforraló, hangszóró, x-boxok, kutyájának pedig kutyatálat és kutyapoharat valamint hordozókat kért.
