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Andre Agassi fia ellopta a show-t Párizsban – A 24 éves sportoló igazi szívtipró

Kathy Hutchins - Kathy Hutchins
sztárcsemete fotó tenisz Andre Agassi Roland Garros
Simon Benedek
2026.06.09.
A teniszlegenda a Roland Garroson Jaden Gil Agassival vett részt. Andre Agassi fia épp olyan sármos, mint édesapja volt fiatalon. Mutatjuk a fotót.
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Andre Agassi fia, a 24 éves Jaden Gil Agassi – akit Steffi Graffal közösen nevelnek – együtt mutatkozott édesapjával Párizsban a Roland Garros alatt. Az apa-fia páros június 5-én látogatott ki a francia nyílt teniszbajnokságra, ahol a férfi elődöntőket tekintették meg.

Andre Agassi fia.
Andre Agassi fia igazi szívtipró, akárcsak édesapja volt fiatalon. 
Forrás: Kathy Hutchins
  • Andre Agassi és fia, Jaden Gil Agassi együtt látogattak ki a 2026-os Roland Garrosra.
  • A 24 éves Jaden feltűnően jóképűnek és magasabbnak tűnt édesapjánál az eseményen.
  • Íme a fotó az apa-fia párosról!

Andre Agassi fia igazi szívtipró lett

Bár Andre Agassi fia, Jaden végül nem követte szülei példáját, hogy belőle is profi teniszező váljon, de mégis sportoló lett belőle. Andre Agassi az Open című önéletrajzi könyvében elárulta, hogy az ő apja rendkívül szigorú volt az edzései során, és nagyon szerette volna, ha fia világbajnok lesz a sportágban, de éppen ezért ő maga nem erőltette a teniszt a gyerekeire. „Az apám mindent kétszer kiabál, néha háromszor, vagy akár tízszer is. »Erősebben, erősebben. Üsd korábban« – mondta”.

A tenisz álompárjaként is emlegetett Andre Agassi és Steffi Graf végül tudatosan döntött úgy, hogy nem akarják, hogy gyermekeik ugyanilyen nyomás alatt nőjenek fel, hanem azt szerették volna, hogy saját útjukat járják. „Soha nem vezettük be igazán a teniszt az életükbe. Ők más dolgokat választottak”mondta Steffi Graf. 

Jaden Gil Agassi másik sportágat választott

Jaden végül hatévesen a baseballt választotta, később pedig dobójátékos lett. A középiskolai csapatában is játszott, majd a Dél-Kaliforniai Egyetemre (USC) nyert felvételt sportösztöndíjjal. A World Baseball Classic selejtezőiben Németország színeiben is szerepelt. Agassi és Graf fiaként Jaden büszke családi örökségére, és szeretné tovább vinni azt. A következőket mondta a WKBN News-nak: „Ez nagyjából a cél. Nyilvánvaló, hogy az Agassi név nagyon erősen kötődik a teniszhez. A célom az, hogy a baseballban is az legyen.”

Íme a 24 éves Jaden Gil Agassi és édesapja a Roland Garroson: 

June 5, 2026, Paris, France: Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 05/06/2026 - demi finale Alexander Zverev Allemagne contre Jakob Minsik republic Tcheque - Andre Agassi Usa dans la tribune presidentielle (Credit Image: © Chryslene Caillaud/PsnewZ via ZUMA Press)
Andre Agassi és fia, Jaden Gil Agassi. 
Forrás:  Northfoto 

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