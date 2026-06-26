Meghalt Hollywood aranykorának egyik utolsó csillaga: 98 évesen távozott a színésznő

Két hónappal a 99. születésnapja előtt meghalt az Oscar-jelölt színésznő, Ann Blyth. A hollywoodi sztár számos klasszikus filmben játszott, ő volt korszakának egyik utolsó csillaga.

Edmund Purdom és Ann Blyth A király tolvaja című 1955-ös filmben.

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Meghalt Ann Blyth, Hollywood aranykorának egyik utolsó csillaga

Az 1927. augusztus 16-án született Ann Blyth karrierje gyerekkorában kezdődött, ötévesen szerepelt először a New York-i gyerekrádió műsorában, majd csatlakozott a gyerekopera társulatához. Innen szinte egyenes út vezetett a Broadwayre. A Watch on the Rhine címá darab el is hozta számára a sikert, a Los Angeles-i előadás után szerződést ajánlott neki a Universal Studios. Többnyire musicalekben szereplet, míg vendégszínészként szerepet nem kapott a Warner Brothers Mildred Pierce című filmjében, amelyben ki tudott lépni a tinimuscialek skatulyájából. Drámai alakítása kiemelkedő kritikai elismeréseket hozott a számára, valamint egy Oscar-jelölést.

Egy szánkózás miatti gerinctörés következtében nem tudta kiaknázni a film sikereit. Felépülése után szintén vendégszínészként, az MGM-nél ért el diadalt, az 1947-es McCoy, a gyilkos című bokszfilmmel, amelyben Mickey Rooney-val játszott, és kasszasiker lett. A színésznő nevéhez összesen 48 film és sorozat kapcsolódik.

Ann Blyth 2013-ban.

Forrás: Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

1953-ban Ann Blyth feleségül ment James McNulty szülészorvoshoz, házassága után szünetet tartott a karrierjében, hogy az öt gyerekük, Timothy, Maureen, Kathleen, Terence, és Eileen nevelésére koncentrálhasson. Később tíz unokájuk született. James McNulty 2007-ben, 89 éves korában hunyt el.

Ann Blyth 98 évesen, 2026. június 24-én halt meg 98 évesen, természetes okokból.

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