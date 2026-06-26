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Dua Lipa bikinis bombázó: sármos férjével romantikázott Olaszországban

Northfoto - Michael Mattes
kockahas bikini body Dua Lipa
Laci Patricia
2026.06.26.
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Ha egy kis motiváció kell az edzéshez, máris mutatjuk. Dua Lipa bikinis fotói biztosan inspiráló hatással lesznek rád.

Dua Lipa és Callum Turner álomnászútja még javában zajlik Olaszországban, csütörtökön Toszkána egyik strandján fotózták le őket. A lesifotósoknak nem csak romantikus pillanatokban lehetett részük, az énekesnő bomba alakját is sikerült megörökíteniük.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Porto Ercole, ITALY **WEB EMBARGO UNTIL June 25th, 2026 at 2:45 PM ET** Dua Lipa and Callum Turner relax on the beach in Porto Ercole. The couple spent time sunbathing, swimming in the beautiful waters of Monte Argentario, and exchanging kisses and affection. They look very active, with Dua reading notes, presumably from work, and Callum relaxing with a book. BACKGRID USA 25 JUNE 2026,Image: 1112419213, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Dua Lipa, Callum Turner
Dua Lipa bikiniben romantikázott férjével.
Forrás: BALI / Profimedia
  • Dua Lipa májusban mondta ki a boldogító igent Callum Turnernek.
  • A londoni polgári szertartás, majd a szicíliai lagzi után Olaszországban töltik nászútjukat.
  • Legfrissebb lesifotóikon Dua Lipa alakja olyan, mintha rajzolták volna.

Dua Lipa bikiniben

Dua Lipa és Callum Turner május 31-én kötötték össze az életüket Londonban,majd egy héttel később Szicília egyik ékszerdobozában, Palermóban csaptak egy hatalmas lagzit. Lassan már egy hónapja a nászútjukat töltik Olaszországban, lényegében bejárják az egész országot. Voltak Taorminában, Amalfiban, Rómában, Nápolyban, csütörtökön a toszkán Porto Ercole városának strandján kapták le őket. Éppen strandoltak, a friss fotókon a 30 éves énekesnő bikinis alakja egyértelműen ellopta a show-t.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Porto Ercole, ITALY **WEB EMBARGO UNTIL June 25th, 2026 at 2:45 PM ET** Dua Lipa and Callum Turner relax on the beach in Porto Ercole. The couple spent time sunbathing, swimming in the beautiful waters of Monte Argentario, and exchanging kisses and affection. They look very active, with Dua reading notes, presumably from work, and Callum relaxing with a book. BACKGRID USA 25 JUNE 2026,Image: 1112419224, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Dua Lipa, Callum Turner
Dua Lipa kockás hasáért sokan ölnének.
Forrás: BALI / Profimedia

Olyan kockás hasat villantott, amire számos nő vágyik. Természetesen a sportos alakért meg kellett küzdenie, hiszen a kétórás koncerteket muszáj végig fitten lenyomnia. Rendszeresen edz, ráadásul elég változatosan: a pilates, a HIIT-edzések, az erősítő gyakorlatok és a jóga mellett rengeteget táncol is. Elfoglaltabb napjain is szán időt egy rövidebb, 15 perces HIIT-edzésre. 

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