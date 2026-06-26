Dua Lipa bikinis bombázó: sármos férjével romantikázott Olaszországban

Dua Lipa és Callum Turner álomnászútja még javában zajlik Olaszországban, csütörtökön Toszkána egyik strandján fotózták le őket. A lesifotósoknak nem csak romantikus pillanatokban lehetett részük, az énekesnő bomba alakját is sikerült megörökíteniük.

Dua Lipa bikiniben romantikázott férjével.

Forrás: BALI / Profimedia

Dua Lipa májusban mondta ki a boldogító igent Callum Turnernek.

A londoni polgári szertartás, majd a szicíliai lagzi után Olaszországban töltik nászútjukat.

Legfrissebb lesifotóikon Dua Lipa alakja olyan, mintha rajzolták volna.

Dua Lipa bikiniben

Dua Lipa és Callum Turner május 31-én kötötték össze az életüket Londonban,majd egy héttel később Szicília egyik ékszerdobozában, Palermóban csaptak egy hatalmas lagzit. Lassan már egy hónapja a nászútjukat töltik Olaszországban, lényegében bejárják az egész országot. Voltak Taorminában, Amalfiban, Rómában, Nápolyban, csütörtökön a toszkán Porto Ercole városának strandján kapták le őket. Éppen strandoltak, a friss fotókon a 30 éves énekesnő bikinis alakja egyértelműen ellopta a show-t.

Dua Lipa kockás hasáért sokan ölnének.

Forrás: BALI / Profimedia

Olyan kockás hasat villantott, amire számos nő vágyik. Természetesen a sportos alakért meg kellett küzdenie, hiszen a kétórás koncerteket muszáj végig fitten lenyomnia. Rendszeresen edz, ráadásul elég változatosan: a pilates, a HIIT-edzések, az erősítő gyakorlatok és a jóga mellett rengeteget táncol is. Elfoglaltabb napjain is szán időt egy rövidebb, 15 perces HIIT-edzésre.

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