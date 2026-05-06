Májusi filmajánló: a rettegés és a nevetés viszi majd a prímet a mozikban

Ebben a filmajánlóban a május legígéretesebb filmjeit mutatjuk be, köztük vígjátékokkal, thrillerekkel és olyan történetekkel, amik garantáltan napokig veled maradnak.
Májusi filmajánló: ezeket a mozipremiereket semmiképp se hagyd ki!
Május minden évben egy kicsit elbillent a mozik irányába: a tavasz könnyedsége még velünk van, de már a nyári blockbusterek előszelét is érezzük. 2026-ban sincs ez másképp: a kínálat izgalmasan vegyes, a megható történetektől a látványos kalandokig minden megtalálható benne. Összegyűjtöttük azokat a premiereket, amelyekről garantáltan beszélni fognak!
Utazó
Premier: május 21.
A hónap egyik legkülönlegesebb alkotása az Utazó című horror, amely egy ijesztő kirándulás történetét meséli el. A film finoman egyensúlyoz a realitás és az érzelmi mélységek között, miközben olyan főhősöket követünk, akik nemcsak földrajzi értelemben keresnek új irányt. A történet főszereplője egy fiatal pár, akik az autópályán egy szörnyű baleset szemtanúi lesznek, de hamar rájönnek, hogy ez még csak a kezdet. Nyomukba ered ugyanis egy Utazó nevű démon, aki hamar rémálommá változtatja az életüket. Ez a gondolatébresztő mozi tökéletes választás egy esős májusi estére, amikor jól esik egy kicsit befelé figyelni.
A mandalóri és Grogu
Premier: május 21.
Egészen más hangulatot hoz A mandalóri és Grogu, ami a Pedro Pascal fanok új kedvence lesz. A Star Wars-univerzum rajongói régóta várták, hogy a páros története a mozivásznon is folytatódjon, és úgy tűnik, a film nem fog csalódást okozni. A különleges világ, az akció és a karakterek közötti érzelmi kötelék együttese olyan élményt ad, ami miatt érdemes jegyet váltani a moziba.
Megszállottság
Premier: május 28.
A pszichológiai feszültséget kedvelőknek a Megszállottság lehet a hónap egyik legizgalmasabb választása. A film egy olyan történetet bont ki, amelyben a határok – szerelem és függőség, szenvedély és kontroll között – egyre inkább elmosódnak. Bear, aki régóta szerelmes legjobb barátnőjébe, egy varázslatos fűz segítségével azt kívánja, hogy a lány mindennél jobban szeresse őt, ám a kívánság balul sül el. Nikki megszállottá és veszélyessé válik, ezért Bear kétségbeesetten próbálja helyrehozni a hibáját, miközben titkolja az igazságot. Intenzív, néha nyomasztó, de végig lebilincselő alkotásról van szó, amely után még sokáig velünk maradnak a látottak.
Négy anya négy fia
Premier: május 28.
Ha viszont valami melegebb, emberközelibb történetre vágyunk, a Négy anya négy fia igazi telitalálat lehet. A film több generáció és többféle élethelyzet találkozását mutatja be, sok humorral és még több érzelemmel. Egy Edward nevű író, aki idős édesanyját gondozza, épp karrierje áttörése előtt áll, amikor barátai váratlanul Spanyolországba utaznak és nála hagyják az anyjukat is. A kaotikus hétvégén Edwardnak a növekvő szakmai nyomás mellett négy teljesen különböző, állandóan civakodó nő ellátásával is meg kell küzdenie. Ez a film egyszerre szól családról, elengedésről és újrakezdésről – olyan témákról, amelyek mindenkit megszólítanak, kortól függetlenül.
