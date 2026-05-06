Májusi filmajánló: a rettegés és a nevetés viszi majd a prímet a mozikban

Május minden évben egy kicsit elbillent a mozik irányába: a tavasz könnyedsége még velünk van, de már a nyári blockbusterek előszelét is érezzük. 2026-ban sincs ez másképp: a kínálat izgalmasan vegyes, a megható történetektől a látványos kalandokig minden megtalálható benne. Összegyűjtöttük azokat a premiereket, amelyekről garantáltan beszélni fognak!

Utazó

Premier: május 21.

A hónap egyik legkülönlegesebb alkotása az Utazó című horror, amely egy ijesztő kirándulás történetét meséli el. A film finoman egyensúlyoz a realitás és az érzelmi mélységek között, miközben olyan főhősöket követünk, akik nemcsak földrajzi értelemben keresnek új irányt. A történet főszereplője egy fiatal pár, akik az autópályán egy szörnyű baleset szemtanúi lesznek, de hamar rájönnek, hogy ez még csak a kezdet. Nyomukba ered ugyanis egy Utazó nevű démon, aki hamar rémálommá változtatja az életüket. Ez a gondolatébresztő mozi tökéletes választás egy esős májusi estére, amikor jól esik egy kicsit befelé figyelni.

A mandalóri és Grogu

Premier: május 21.

Egészen más hangulatot hoz A mandalóri és Grogu, ami a Pedro Pascal fanok új kedvence lesz. A Star Wars-univerzum rajongói régóta várták, hogy a páros története a mozivásznon is folytatódjon, és úgy tűnik, a film nem fog csalódást okozni. A különleges világ, az akció és a karakterek közötti érzelmi kötelék együttese olyan élményt ad, ami miatt érdemes jegyet váltani a moziba.

Megszállottság

Premier: május 28.

A pszichológiai feszültséget kedvelőknek a Megszállottság lehet a hónap egyik legizgalmasabb választása. A film egy olyan történetet bont ki, amelyben a határok – szerelem és függőség, szenvedély és kontroll között – egyre inkább elmosódnak. Bear, aki régóta szerelmes legjobb barátnőjébe, egy varázslatos fűz segítségével azt kívánja, hogy a lány mindennél jobban szeresse őt, ám a kívánság balul sül el. Nikki megszállottá és veszélyessé válik, ezért Bear kétségbeesetten próbálja helyrehozni a hibáját, miközben titkolja az igazságot. Intenzív, néha nyomasztó, de végig lebilincselő alkotásról van szó, amely után még sokáig velünk maradnak a látottak.