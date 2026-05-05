„Minden eddiginél boldogtalanabb” – Megdöbbentő állítások Harry hercegről

Harry herceg egy Melbourne-ben tartott eseményen őszintén vallott arról, hogy apává válása előtt terápiára járt, és már korábban is foglalkoznia kellett gyermekkori élményeivel. Elmondása szerint nem kell megvárni, amíg az ember a konyhapadlón fekszik magzatpózban, hogy segítséget kérjen.

Harry herceg Ausztráliában vallott a terápiákról, amelyekre jár. A szakértő elemzése szerint boldogtalan a herceg.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Harry herceg egy melbourne-i eseményen beszélt arról, hogy apává válása előtt terápiára járt, és feldolgozatlan múltbeli traumákkal küzdött.

Szerinte a mentális egészséggel nemcsak krízishelyzetben, hanem megelőző jelleggel is foglalkozni kell.

Egy királyi szakértő úgy véli, Harry boldogtalanabb lehet, mint valaha.

A megszólalás ismét reflektorfénybe helyezte Harry és a brit királyi család feszült viszonyát.

Harry herceg boldogtalan?

Duncan Larcombe, a királyi család szakértője arra következtet Harry herceg megszólalásaiból és más forrásokból, hogy az előkelőség most boldogtalanabb, mint valaha, bár konkrét okot nem nevezett meg állításai mögött, csak annyit, hogy Károly király kisebbik fia láthatóan érzelmesebb az utóbbi időben.

Harry herceg az elmúlt években többször beszélt nyilvánosan mentális egészségéről és a királyi családtól való eltávolodásáról, amelyet 2020-ban jelentett be feleségével, Meghan Markle-lel együtt. A brit királyi pár azóta Kaliforniában él a gyermekeikkel, távol a királyi családtól. Az ausztráliai rendezvényen Harry hangsúlyozta: a terápiát nemcsak krízishelyzetben, hanem megelőzésként is fontosnak tartja. Szerinte ez segíthet abban, hogy az emberek időben szembenézzenek a lelki terheikkel, mielőtt azok súlyossá válnának.

„Számomra van egy része a terápiának, ami arról szól, hogy az ember akkor választja a terápiát, amikor valami baj van és azt rendbe kell hoznia. De van a terápia másik része is, ami a megelőzésről szól, és arról, hogy az ember megelőzze a problémákat. Nem kell megvárni, amíg az ember a konyhapadlón fekszik, magzatpózban” – mondta a herceg.

Ezt mondják a királyi család szakértői

A királyi családdal kapcsolatos ügyekben jól értesült szakértők megosztottak Harry herceg legújabb kitárulkozásával kapcsolatban. Egyesek szerint a nyitottsága ebben a kérdésben erősség, mások viszont úgy látják, hogy a folyamatos nyilvános megszólalások tovább növelik a feszültséget Harry herceg és a királyi család között. A cikkben megszólaló szakértő szerint a herceg személyisége mindig is érzelmesebb volt, mint testvéréé, Vilmos hercegé, ami miatt a konfliktusokat is másképp dolgozzák fel. A királyi családtól való eltávolodás óta pedig minden megszólalása fokozott figyelmet kap a nemzetközi sajtóban.