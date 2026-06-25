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Közös fotón Hosszú Katinka mindkét kislánya − Friss képen az egész család

gelencsér máté hosszú katinka család
Life.hu
2026.06.25.
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Négy éve él boldog házasságban az olimpiai bajnok úszónő. Hosszú Katinka családjáról Olaszországban készült fotó.

Hosszú Katinka férje, Gelencsér Máté a családi nyaralásról osztott meg képet a közösségi oldalán. A kép azért is különleges, mert a pár minkét gyereke is jól látható a képen. 

Hosszú Katinka férje családi fotót osztott meg.
Hosszú Katinka férje családi fotót osztott meg.
Forrás: Facebook/Hosszú Katinka

Hosszú Katinka és családja Olaszországban nyaralnak

Az olaszországi Pugliában nyaral Gelencsér Máté és Hosszú Katinka két gyerekével Kamíliával és Szofival. Bár láttunk már képet a gyerekekről, a háromszoros olimpiai bajnok úszó óvja magánéletét és gyakran kitakarja az arcukat. Most azonban Máté posztolt, aki büszkén osztott meg fotót gyönyörű családjáról. 

Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté 2019 óta alkotnak egy párt. Eljegyzésüket 2022 januárjában jelentették be, majd 2022 augusztusában házasodtak össze egy szűk körű esküvőn. Első közös gyermekük, Kamília 2023 augusztusában született meg, második kislányuk, Szofi 2025 októberében jött világra. 

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