Ahogy megírtuk, Rubint Réka újfajta kemoterápiás kezelést kap, és az elmúlt héten kórházban is volt, ahonnan pár nap múlva hazatérhetett. Azóta azt is tudni, milyen beavatkozást végeztek el nála.

Rubint Réka májbiopszián esett át: Amerikában vizsgálják a vérét, hogy "van-e a rendszerben daganat".

Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka májából vettek mintát

2022 óta küzd a lágyrészszarkómával Rubint Réka. A Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban beszélt arról, hogy túl van számos sugárkezelésen, kemo- és immunterápián is, volt, ami segített és volt, ami nem. Norbi pedig a Borsnak mondta el, hogy ígéretes kísérleti terápiák után kutat. Azt mondja, ha kell, külföldre viszi Rékát, akinek a minap a májából vettek mintát, amit Amerikában vizsgálnak, hogy képződtek-e ott áttétek. „A májamat most vizsgáljuk több szempontból is. Amerikába már kiküldték a véremet, és ott nézik meg, hogy a rendszerben van-e daganat. Illetve tesznek esetleges javaslatot a kezelés kiegészítésére. Szeretnénk arról képet kapni, hogy ott nincs-e gond. Ha van, arra is fantasztikus módszerek vannak. A májról tudni kell, hogy nagyon jól regenerálódik, és ha ne adj' Isten, bármi probléma van, szuper kezelések vannak a májra, ami nem is feltétlenül kemoterápia” − idézi az RTL.hu Rékát, aki azt is elmondta, négy éve nem volt pénzük erre, de most van annyi, hogy a maguk megnyugtatása elvégeztessenek pluszvizsgálatokat is.

„A gyógyulás útján járok”

Réka azt is elárulta, hogy nemrégiben a biopszia miatt kellett több napot kórházban tartózkodnia, amiről akkor így beszélt: „Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. (...) Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, a válaszom az, hogy nem, nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok. Meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A jó Isten az elmúlt négy évben is itt volt velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen. Nagyon szeretlek titeket, millió csók, felépülök és folytatjuk.”

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