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Megrázó részletek láttak napvilágot Hulk Hogan utolsó óráiról: szívszorító volt látni a haldokló harcost

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A rendőrség nyilvánosságra hozta, hogy a WWE legendája egészen biztosan természetes halállal hunyt el. Hulk Hogan állapota a legutóbbi műtéte után sokat romlott, az utolsó időszakban már látszott rajta, hogy nincs jól.
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A 71 évesen elhunyt Hulk Hogan halála ügyében folytatott vizsgálat lezárult, a hatóságok pedig nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot.

TAMPA, FLORIDA - DECEMBER 08: Hulk Hogan attends a New Era In Florida Gaming Event at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa on December 08, 2023 in Tampa, Florida. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images)
Hulk Hogan halálával kapcsolatban az idegenkezűség teljesen kizárható.
Forrás: Getty Images North America

Hulk Hogan természetes halállal hunyt el

Hulk Hogan halálát korábban szívrohamnak nyilvánították, ám a hatóságok a körülmények tisztázása érdekében további vizsgálatot folytattak, amit a WWE-legenda lánya szorgalmazott leginkább. A Clearwateri Rendőrkapitányság a minap bejelentette, hogy lezárta az ügyet, majd közzétett egy 72 oldalas jelentést, amely tanúvallomásokat és a nyomozás során összegyűjtött információkat is tartalmazza. Arra jutottak, Hulk Hogan halálával kapcsolatban az idegenkezűség teljesen kizárható.

„Egyre kevesebbet beszélt”

Justin McCamey terapeuta Hogannal volt a halála napján. A szakember a 911-es segélyhívásra érkező rendőröknek azt mondta: „Tudtuk, hogy hmarosan bekövetkezik” − idézi az Unilad. McCamey arról is beszélt, hogy Hogan állapota gyorsan romlott, majd egyszer csak leállt a légzése. A hatóságok a szintén szemtanú Dana Swintont, Hogan otthoni ápolóját is kihallgatták. „Napok óta egyre kevesebbet beszélt, a halála reggelén pedig már csak halkan motyogott. Leültettem, evett egy kis joghurtot, utána elaludt. Akkor még lélegzett” − nyilatkozta. Később látták, hogy kritikus az állapota, megvizsgálták, és már nem volt pulzusa. McCamey arról is beszélt a nyomozóknak, hogy Hogan egészségi állapota egy, a halála előtt nem sokkal elvégzett műtétet követően jelentősen romlott. A terapeuta megjegyezte, hogy a birkózólegendán az évek során körülbelül 20-30 különféle térd-, csípő- és hátműtétet végeztek el. 

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