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Hollywood

Elbűvölőek Jason Momoa tinédzser gyerekei: így fest Lola és Nakoa-Wolf − Fotó

Hollywood gyereke Jason Momoa lánya Jason Momoa
Laci Patricia
2026.06.21.
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Nakoa-Wolf és Lola Iolani Momoa híres apjukkal jelentek meg a vörös szőnyegen. Bemutatták Jason Momoa új filmjét, a Supergirlt, amelyet a tinik sem hagyhattak ki.

Jason Momoa új szuperhősös filmjét, a Supergirlt Londonban mutatták be még csütörtökön. Az eseményre tinédzser gyerekei is vele tartottak. A friss családi fotókat elnézve a színész fia, Nakoa-Wolf le sem tagadhatná, ki az apja, míg Lola Iolani édesanyjára, Lisa Bonetre emlékeztet bennünket. 

Jason Momoa a gyerekeivel.
Jason Momoa a gyerekeivel.
Forrás: Profimedia
  • Jason Momoa és volt felesége, Lisa Bonet egy lányt és egy fiút vállaltak.
  • Lola Iolani 2007 júliusában, Nakoa-Wolf 2008 decemberében született.
  • A filmsztár a Supergirl premierjén pózolt tinédzser gyerekeivel.

Jason Momoa gyerekei

Momoa fia és lánya egyre gyakrabban mutatkozik a vörös szőnyegen színész apjukkal, úgy tűnik, egyikőjük számára sem jelent akadályt, ha fotósok hada rohamozza meg őket. Persze volt is idejük hozzászokni a nagyobb figyelemhez, hiszen miután Momoa felkerült Hollywood felkapott színészeinek listájára még a 2010-es években, ezzel az ő életük is gyökeresen megváltozott. 

Jason Momoa gyerekei
Nakoa-Wolf és Lola Iolani is szuper géneket örököltek szüleiktől.
Forrás: Doug Peters / Northfoto

Bár a színész pont azon hírességek közé tartozik, akiknek tényleg meg kellett küzdeniük a sikerért. Hiába szerették sokan Khal Drogóként a Trónok harcában, miután az első évadban kiírták a karakterét, anyagi gondokkal küzdött volt, hogy az egész család éhezett. Végül az Aquaman szerepe húzta ki a csávából, azóta már nem kell nélkülöznie sem neki, sem pedig a gyerekeinek. Sajnos Lisa Bonet 2024-ben beadta a válási keresetet, a tiniket azóta is közösen nevelik.

Nakoa-Wolf ebben a filmben debütál színészként

A gyerekek közül Lola Iolani pont idén érettségizett le, azonban úgy tűnik, már megvan az útánpótlás, ugyanis Momoa fia is kipróbálta a színészetet. A tinédzser a Dűne 3. részében vállalt tavaly szerepet, az alkotást egyébként hazánkban forgatták. A legújabb rész megjelenésére még várni kell, a tervek szerint 2026 decemberében mutatják csak be a filmet, amelyben természetesen Jason Momoa is visszatér Duncan Idahoként.

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