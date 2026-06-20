Jason Momoa így csókolta 12 évvel fiatalabb párját a vörös szőnyegen: Adria őrülten szexi nő

Mint két szerelmes tini, úgy turbékolt a vörös szőnyegen Jason Momoa barátnőjével, Adria Arjonával a Supergirl londoni premierjén. A két színész a nagy korkülönbség ellenére is tökéletesen kijön egymással.

Jason Momoa és fiatalabb párja, Adria Arjona.

Forrás: Ian West / PA Wire / Northfoto

Jason Momoa a Supergirl londoni premierjén vett részt szexi barátnőjével.

Adria Arjonát a fotósok előtt csókolta szenvedélyesen.

A Puerto Ricó-i színésznőt az Édes kislányom forgatásán ismerte meg, de csak 2024-ben váltak egy párrá.

Jason Momoa párja, Adria Arjona

A Trónok harca és az Aquman sztárja sokáig Lisa Bonet párja volt, Lenny Kravitz volt feleségét 2005-ben ismerte meg egy jazz bárban. Kapcsolatuk alatt két gyerekük lett, Lola Iolani 2007-ben, Nakoa-Wolf 2008-ban született. 2017-ben titokban összeházasodtak, de 2024-re tönkrement a házasságuk, így elváltak. Momoa nem sokáig maradt egyedül, a nála 12 évvel fiatalabb Adria Arjonával 2024 májusában vállalta fel kapcsolatát. Azóta is izzik köztük a levegő, elég csak ránézni erre a csókolózós képükre, amelyet a Supergirl premierén készítettek róluk.

Jason Momoa szenvedélyesen csókolta Adria Arjonát a vörös szőnyegen.

Forrás: Doug Peters / Northfoto

Arjonát 2019-ben ismerte meg, ekkor kezdték el forgatni az Édes kislányom című filmet, amelyben egy férjet és egy feleséget játszottak. A közös filmjük végül 2021-ben jött ki, de ekkor még nem alakult ki köztük semmi, hiszen ekkor még mindkettejük szíve foglalt volt.

Jason Momoa barátnője ezekben a filmekben szerepelt

A Puerto Ricó-i színésznő neve nem biztos, hogy mindenkinek ismerősnek cseng, pedig már számos alkotásban szerepelt.

2012 óta aktívan színészkedik, például benne volt az Emerald City sorozatban, illetve a Morbius, az Örömapa, A bérgyikos, aki nem is volt, a Páratlan párosok és a Vészjelzés című filmekben.

Utóbbi alkotás bizonyítja, hogy mennyire kicsi a világ, ugyanis a Channing Tatum főszereplésével elkészült mozifilmet pont Zoë Kravitz rendezte, aki Lenny Kravitz és Lisa Bonet, Momoa exének lánya.

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