Kísérteties vallomás: Johnny Deppet szellemgyerekek keltették fel az éjszaka közepén egy kastélyban

Se szeri se száma azoknak a világsztároknak, akik hisznek a szellemekben és a természetfeletti erőkben. Az viszont már ritkább, hogy egy híresség bevállalja a nyilvánosság előtt is, hogy a saját szemável látott paranormális jelenséget, vagy egészen konkrétan találkozott már egy szellemmel. Johnny Depp azonban egyáltalán nem titkolja, hogy mit élt át. A színész nemrég megosztotta, hogy milyen kísérteties dolgok történtek vele egy nevadai kastélyban.

Johnny Depp szellemekkel találkozott egy panzióban

Forrás: Getty Images Europe

Johnny Depp egy kísértetjárta házban töltötte az éjszakáját

A filmsztár egyik legjobb barátja rántotta le a leplet Johnny Depp életének egyik legijesztőbb élményéről. A bennfentes felidézte azt a vérfagyasztó nevadai esetet, mely során a színészt saját bevallása szerint két szellemgyerek ébresztette fel az éjszaka közepén egy kísértetjárta kastélyban.

„Johnny azt mesélte nekem, hogy mélyen aludt, amikor valami felébresztette. Nem volt biztos benne, hogy beszédhangot vagy zajt hallott-e, de az ágya végében két fiatal lányt látott. Nem csináltak semmit, csak álltak és bámulták őt. Később pedig ahogy megjelentek, úgy el is tűntek. Halálra rémítették Johnnyt” – árulta el a színész barátja a Radaronline-nak.

A rémisztő történetnek itt még korán sem volt vége. Másnap a Karib-tenger kalózainak sztárja elmesélte a bizarr élményét a kúria tulajdonosának, aki egyáltalán nem lepődött meg a hallottakon.

„Gyakran látni erre felé a lányokat. Úgy hiszik, hogy ők Emma és Lily, egy korábbi, elhunyt alkalmazott lányai. De nem ők az 'egyetlen visszajáró vendégek', a tulajdonos szerint néha tolvajok szellemeit, valamint egy idős ezredest is szoktak látni, amint a folyosókon kóborolnak. Johnny azt mondta nem egy ijedős típus, de ez az éjszaka eléggé megrémítette” – nyilatkozta.

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