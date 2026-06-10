Érkezik az élőszereplős Scooby-Doo-előzménysorozat: teljesen tönkreteheti az emlékeidet

Ki ne imádta volna a beszélő kutyát, aki a barátaival felettébb rejtélyes ügyeket oldott meg? A Netflix új, Scooby-Doo előzménysorozatában láthatod, hogyan kovácsolódott össze a kedvenc bűnügyi csapatunk.

Az új Scooby-Doo-előzménysorozatban a kutya is élőszereplős lesz.

Forrás: Netflix

Scooby-Doo előzménysorozat A Netflix Scooby-Doo-előzménysorozatot készít.

A produkcióban a szereplők még tinik lesznek, Scooby-Doo pedig kölyökkutya lesz.

A beszélő kutyát túl élethűen ábrázolják: egy valódi kutya alakítja a szerepet.

A közönség két táborra szakadt emiatt.

Furcsa, új Scooby-Doo a Netflixen

Az eredeti, 1969-ben bemutatott Scooby-Doo, merre vagy? című rajzfilmsorozatnak rengeteg adaptációja készült. Ezek közül az egyik legikonikusabb alkotás a 2002-es film, a Scooby-Doo – A nagy csapat volt. Minden, ami utána jött, csak gyenge utánzat volt, a közönség pedig nem is fogadta túl jól.

Most viszont a Netflix merészen újra hozzányúlt a témához, és 2027-ben adja ki a produkció legújabb előzménysorozatát Mckenna Grace-szel, Abby Ryder Fortsonnal, Maxwell Jenkinsszel, és Tanner Hagennel. A Scooby-Doo: Origins sorozatban a négy barát még tinédzser, a beszélő kutya pedig csak kölyökkutya. A rajongók problémája pedig épp ezzel a kölyökkutyával van. Az alkotók ugyanis furcsa döntésre szánták el magukat: Scooby-Doo egy igazi kutya lesz!

Scooby-Doo: Origins – A felmerülő probléma

Scooby-Doo kölyökkutyaként természetesen elképesztő cuki, és vannak olyan kommentelők, akik odáig vannak az újításért – kiemelve, hogy mennyire aranyos a kiskutya, aki elviszi az egész show-t. A másik rajongótábor viszont aggódva figyeli a fejleményeket. A nemrégiben kikerülő teaserből ugyanis azt is lehet sejteni, hogy a kedvenc beszélő kutyánk annyira igazi lesz, hogy nem is fog beszélni.

Maga a tény is aggasztja a nézőket, hogy igazi kutya van az új Scooby-Doo-ban. Elvégre nem kell messzire menni, elég, ha az élőszereplős Oroszlánkirályt nézzük, ahol szintén hiperrealisztikusan alkották meg a szereplő állatokat, vagyis azzal, hogy túlságosan élethűen ábrázolták őket, elveszett minden fontos érzelemkifejezésük és mimikájuk, melyektől az eredeti rajzfilm olyan szívszaggató volt.