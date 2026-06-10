Érkezik az élőszereplős Scooby-Doo-előzménysorozat: teljesen tönkreteheti az emlékeidet

Ki ne imádta volna a beszélő kutyát, aki a barátaival felettébb rejtélyes ügyeket oldott meg? A Netflix új, Scooby-Doo előzménysorozatában láthatod, hogyan kovácsolódott össze a kedvenc bűnügyi csapatunk.
Scooby-Doo előzménysorozat
- A Netflix Scooby-Doo-előzménysorozatot készít.
- A produkcióban a szereplők még tinik lesznek, Scooby-Doo pedig kölyökkutya lesz.
- A beszélő kutyát túl élethűen ábrázolják: egy valódi kutya alakítja a szerepet.
- A közönség két táborra szakadt emiatt.
Furcsa, új Scooby-Doo a Netflixen
Az eredeti, 1969-ben bemutatott Scooby-Doo, merre vagy? című rajzfilmsorozatnak rengeteg adaptációja készült. Ezek közül az egyik legikonikusabb alkotás a 2002-es film, a Scooby-Doo – A nagy csapat volt. Minden, ami utána jött, csak gyenge utánzat volt, a közönség pedig nem is fogadta túl jól.
Most viszont a Netflix merészen újra hozzányúlt a témához, és 2027-ben adja ki a produkció legújabb előzménysorozatát Mckenna Grace-szel, Abby Ryder Fortsonnal, Maxwell Jenkinsszel, és Tanner Hagennel. A Scooby-Doo: Origins sorozatban a négy barát még tinédzser, a beszélő kutya pedig csak kölyökkutya. A rajongók problémája pedig épp ezzel a kölyökkutyával van. Az alkotók ugyanis furcsa döntésre szánták el magukat: Scooby-Doo egy igazi kutya lesz!
Scooby-Doo: Origins – A felmerülő probléma
Scooby-Doo kölyökkutyaként természetesen elképesztő cuki, és vannak olyan kommentelők, akik odáig vannak az újításért – kiemelve, hogy mennyire aranyos a kiskutya, aki elviszi az egész show-t. A másik rajongótábor viszont aggódva figyeli a fejleményeket. A nemrégiben kikerülő teaserből ugyanis azt is lehet sejteni, hogy a kedvenc beszélő kutyánk annyira igazi lesz, hogy nem is fog beszélni.
Maga a tény is aggasztja a nézőket, hogy igazi kutya van az új Scooby-Doo-ban. Elvégre nem kell messzire menni, elég, ha az élőszereplős Oroszlánkirályt nézzük, ahol szintén hiperrealisztikusan alkották meg a szereplő állatokat, vagyis azzal, hogy túlságosan élethűen ábrázolták őket, elveszett minden fontos érzelemkifejezésük és mimikájuk, melyektől az eredeti rajzfilm olyan szívszaggató volt.
A kettéosztott rajongótábor
Az egyik kommentelő szerint az új feldolgozás egyenesen „tönkre fogja tenni a gyerekkorunkat”. Egy másik hozzászóló attól tart, hogy „Scooby-Doo rajzfilmszerűbb kifejezései és poénjai hogyan működhetnek egy valódi kutyán keresztül”. Ez lesz az első alkalom, hogy Scooby-Doo karakteréhez valódi kutyát használnak, a rajongótábor pedig már most kettészakadt. Azt viszont, hogy működik-e ez az élőszereplős megoldás, csak 2027-ben tudjuk meg, méghozzá a sorozat premierje után.
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