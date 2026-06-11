Második gyermekével várandós az Agymenők Pennyje: már ekkora Kaley Cuoco babapocakja

Újabb örömhír érkezett Hollywoodból! Kaley Cuoco, az Agymenők egykori sztárja bejelentette, hogy második gyermeküket várják Tom Pelphrey színésszel. A most 40 éves színésznő Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, és egyben azt is elárulta, hogy mi lesz a baba neme.

Második gyermekével várandós Kaley Cuoco.

Forrás: 123rf

Óriási örömhírt jelentett be Kaley Cuoco: második gyermekét várja az Agymenők sztárja Kaley Cuoco második gyermekével várandós.

Az Agymenők sztárja a baba nemét is elárulta.

Kislány érkezik a hároméves Matilda mellé.

A megható Instagram bejegyzésben Kaley Cuoco úgy fogalmazott, hogy a második teherbeesése „sokkal kanyargósabb út” volt, mint amilyen az első, de rendkívül hálásak ezért az időszakért. A fotósorozatban ultrahangfelvétel, pocakos tükörszelfi és családi pillanatok is helyet kaptak. Sőt a baba nemét is megosztották. A színésznő azt írta:

„Teljes lett a kis családunk, ez egy valóra vált álom.”

A pár első gyermeke, Matilda 2023 márciusában született, aki hamarosan nagy testvér lesz. Cuoco viccesen megjegyezte, hogy Tom Pelphrey immár hivatalosan is „lányos apuka” marad.

A rajongók mellett több híresség is gratulált a bejelentéshez, köztük az Agymenőkből ismert Simon Helberg. Bár a baba neve egyelőre titok, a páros korábban elárulta, hogy Matilda nevét már kapcsolatuk első heteiben kiválasztották. Ha a történelem ismétli önmagát, könnyen lehet, hogy az új családtag nevét is már régóta megálmodták.

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