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Kit Harington 11 éves koráig nem tudta, hogy hívják – Az iskolában döbbent rá valódi nevére

00747037 - JLPPA / Bestimage
trónok harca Kit Harington név színész Világsztár
Hajdu Viktória
2026.06.10.
Egy iskolai teszt mindent megváltoztatott. Kit Harington ekkor tudta meg, hogy egész életében rossz nevet használt.
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A világ Kit Haringtonként ismeri, a Trónok harca rajongói pedig örökre Havas Jonként emlegetik majd. Van azonban egy részlet a színész életében, amely még a legnagyobb rajongókat is meglepte. Kit Harington 11 éves koráig nem tudta, hogy valójában nem is Kitnek hívják.

Kit Harington az iskolában tudta meg, hogy mi az valódi keresztneve.
Kit Harington az iskolában tudta meg, hogy mi az valódi keresztneve. 
Forrás: Northfoto

Kit Harington valódi neve: gyerekként nem tudta, hogy hívják

  • Kit Harington 11 éves koráig nem tudta, hogy a valódi neve Christopher.
  • Egy iskolai felmérés során szembesült az igazsággal.

A színész teljes neve ugyanis Christopher Catesby Harington, csakhogy családja születésétől kezdve a Kit becenevet használta. Olyannyira természetessé vált számára, hogy gyerekként fogalma sem volt róla, hogy ez nem is a hivatalos neve. 

A döbbenet egy iskolai szintfelmérőn érte, amikor a tesztlapra a megszokott „Kit Harington” nevet írta. A tanárok azonban kijavították, és közölték vele, hogy a hivatalos neve Christopher Harington.

A színész később viccesen úgy fogalmazott, hogy ez egy meglehetősen furcsa egzisztenciális válságot okozott egy 11 éves gyerek számára. A névváltás azonban sosem történt meg, hisz ma is csak hivatalos ügyintézéskor használja a Christophert, a mindennapokban továbbra is Kit maradt.

Színészi karrierje szárnyra kapott

Karrierje eközben elképesztő magasságokba emelkedett. A Trónok harca nyolc évada világsztárt faragott belőle, később pedig olyan produkciókban tűnt fel, mint a Marvel-féle Örökkévalók vagy az HBO Ipar című sorozata.

A rajongók számára viszont rossz hír lehet, hogy a régóta pletykált Havas Jon főszereplésével tervezett Trónok harca-spin-off jelenleg úgy néz ki, hogy nem készül el. Harington is megerősítette, hogy a projekt „lekerült az asztalról”, mivel nem találták meg a megfelelő történetet. 

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