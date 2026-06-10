Kit Harington 11 éves koráig nem tudta, hogy hívják – Az iskolában döbbent rá valódi nevére

A világ Kit Haringtonként ismeri, a Trónok harca rajongói pedig örökre Havas Jonként emlegetik majd. Van azonban egy részlet a színész életében, amely még a legnagyobb rajongókat is meglepte. Kit Harington 11 éves koráig nem tudta, hogy valójában nem is Kitnek hívják.

Kit Harington az iskolában tudta meg, hogy mi az valódi keresztneve.

Forrás: Northfoto

Kit Harington valódi neve: gyerekként nem tudta, hogy hívják Kit Harington 11 éves koráig nem tudta, hogy a valódi neve Christopher.

Egy iskolai felmérés során szembesült az igazsággal.

A színész teljes neve ugyanis Christopher Catesby Harington, csakhogy családja születésétől kezdve a Kit becenevet használta. Olyannyira természetessé vált számára, hogy gyerekként fogalma sem volt róla, hogy ez nem is a hivatalos neve.

A döbbenet egy iskolai szintfelmérőn érte, amikor a tesztlapra a megszokott „Kit Harington” nevet írta. A tanárok azonban kijavították, és közölték vele, hogy a hivatalos neve Christopher Harington.

A színész később viccesen úgy fogalmazott, hogy ez egy meglehetősen furcsa egzisztenciális válságot okozott egy 11 éves gyerek számára. A névváltás azonban sosem történt meg, hisz ma is csak hivatalos ügyintézéskor használja a Christophert, a mindennapokban továbbra is Kit maradt.

Színészi karrierje szárnyra kapott

Karrierje eközben elképesztő magasságokba emelkedett. A Trónok harca nyolc évada világsztárt faragott belőle, később pedig olyan produkciókban tűnt fel, mint a Marvel-féle Örökkévalók vagy az HBO Ipar című sorozata.

A rajongók számára viszont rossz hír lehet, hogy a régóta pletykált Havas Jon főszereplésével tervezett Trónok harca-spin-off jelenleg úgy néz ki, hogy nem készül el. Harington is megerősítette, hogy a projekt „lekerült az asztalról”, mivel nem találták meg a megfelelő történetet.

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