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Megkergült az időjárás: június elején hó lepte el a magyarok kedvenc turistaparadicsomát – VIDEÓ

őrület időjárás hóesés
Komáromi Bence
2026.06.05.
Június elején fehérbe borult az olasz Alpok. Jól olvastad! Miközben Magyarországon éppen 25 fokos meleg van, néhány országgal arrébb nagy pelyhekben hull a hó.
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Erre senki nem számított. Az olaszok hóesésre ébredtek június elején a Stelvio-hágó térségében. Jelenleg fehér hótakaró borítja az utakat, pedig néhány nappal korábban még itt is nyári időjárás volt. Mutatjuk a részleteket!

Nagy pelyhekben hullott a hó június elején Olaszországban
Nagy pelyhekben hullott a hó június elején Olaszországban
Forrás: Getty Images

Júniusi hóesés kezdődött az olasz Stelvio-hágó térségében

Az olasz Meteoweb számolt be arról, hogy váratlan időjárási jelenség történt az alpesi síparadicsomban. Az alacsony nyomású észak-atlanti front áthaladása a nagy magasságban hirtelen hőmérséklet csökkenést okozott, ennek hatására pedig az eső havazássá alakult. Néhány óra alatt hó alá került szinte az egész térség. Pedig korábban itt is nyári időt tapasztalhattak már a környéken élők. Külön érdekesség, hogy a lap tájékoztatása szerint a napfényes lejtőkön akár napokig megmaradhat a hótakaró.

“Körülbelül 2700 méteres magasságban vagyunk, és visszatért a tél. Egy heves havazás a híres alpesi hágót jellegzetesen téli tájjá változtatta: fehér hótakaró borítja az utakat, a lejtőket és az épületek tetejét. Hihetetlen képek, ha belegondolunk, hogy már a meteorológiai nyárban járunk, és a völgyben fekvő számos településen tegnapig szinte nyári időjárás volt„ – adta hírül a lap.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy néz ki a júniusi hóesés, akkor a helyszínen készült felvételt itt tudod megtekinteni:

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