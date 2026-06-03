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botrány

Michael Schumacher otthonában erőszakolták meg a legendás világbajnok ápolónőjét – Elkezdődtek a tárgyalások

Profimedia -
botrány Mick Schu­m­a­cher erőszak Michael Schumacher
Sokkoló botrányba keveredett a Schumacher család. 2019-ben ugyanis egy családi barát kétszer is megerőszakolta Michael Schumacher ápolónőjét. A tettes, Joey Mawson tárgyalása most került a svájci bíróság elé.
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A vádak szerint Joey Mawson, egy ausztrál versenypilóta 2019-ben megerőszakolta Michael Schumacher ápolónőjét, miközben a nő nem volt a tudatánál. A tárgyalások elkezdődtek Svájcban.

Joey Mawson a Michael Schumacher ápolónője elleni ügyben
Joey Mawsont, az ausztrál versenyzőt feljelentették, mert a vádak szerint megerőszakolta Michael Schumacher ápolónőjét.
Forrás: Getty Images

Michael Schumacher ápolónője elleni erőszak

  • A világhírű Forma-1-es pilóta házában erőszakolta meg a vádak szerint Schumacher ápolóját az egyik családi barátjuk.
  • Az ápolónő nem volt tudatánál az eset alatt.
  • A vádlott, Joey Mowson tagadja a vádakat.
  • A tárgyalások Svájcban zajlanak.

Mick Schumacher jó barátja volt a tettes

Joey Mawson a Schumacher család, főleg Michael Schumacher fia, Mick jó barátja volt. 2019-ben meglátogatta őket a genfi rezidenciájukban, ahol a vádak szerint egy átbulizott éjszaka után megerőszakolta a világhírű pilóta ápolóját.

Mawson elmondása szerint a koktélpartin ő is és az ápolónő is lerészegedett, ezért nem emlékszik az ápolónő az eseményekre – bár a férfinak ezzel ellentétben igen élénken megmaradtak a részletek az alkohol ellenére is.

Mi történt?

Mick Shcumacher ausztrál versenytársa, Mawson tagadta az ellene felhozott vádakat, szerinte ugyanis az együtt töltött este közös beleegyezéssel történt. Elmondása szerint a nő incselkedett és flörtölt vele, egy idő után pedig felment a szobájába, annyira részeg volt. Mawson felment hozzá, hogy megnézze, hogy van. Az ausztrál versenyző azt állítja, hogy az ápolónő invitálta be őt a hálószobájába. A versenyző reggelre viszont már nem volt ott, hiszen nem akarta, hogy más megtudja, milyen intim viszonyba keveredtek.

Joey Mawson tárgyalása

Az ápolónő azt vallotta a bíróságon, hogy a koktélparti másnapján véres lepedőn ébredt, és nagy fájdalmakat érzett az alhasában, és a testében. Kezdetben hallgatott az esetről, mert félt, hogy elveszíti az állását, és a hírek szerint 2020-ban valóban elbocsátották őt. A feljelentést viszont csak 2022 januárjában tette.

Az ügy 2025-ben jutott el a tárgyalóteremig, de Mawson eleinte meg sem akart jelenni. Az ápolónő ügyvédje szerint a bizonyítékok elsöprőek a vádlottal szemben – az egyik legfontosabb bizonyíték Mawson ellen az incidens másnapján küldött SMS-e, melyben bocsánatot kért az ápolónőtől a neki okozott fájdalmakért. Az ausztrál versenyző ezt az üzenetet csak azzal indokolta, hogy „ez volt az úriemberhez méltó viselkedés”, majd hozzátette, hogy ő semmi rosszat nem csinált.

A Schumacher család egyébként nem szerepel érintett félként az ügyben, nem is hallgatták ki őket.

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