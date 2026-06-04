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csodagyerek

Ő Pásztor Anna ritkán látott fia: a 12 éves Benji több nyelven beszél és saját dalokat ír – Fotó

csodagyerek anya-fia Pásztor Anna
Rideg Léna
2026.06.04.
A gyereknapi különkiadásban gyermekeikkel együtt érkeztek az MTVA Azt beszélik című műsorának állandó szereplői. Pásztor Anna 12 éves fia nemcsak ritka televíziós szereplésével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy Benji igazi csodagyerek.
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Gyereknap alkalmából rendhagyó adással jelentkezett az MTVA napi témákat feldolgozó talkshow-ja, az Azt beszélik. A műsor állandó szereplői ezúttal gyermekeikkel együtt foglaltak helyet a stúdióban, akik közül többen most szerepeltek először televíziós műsorban. A különkiadás során személyes történetek, megható családi emlékek és humoros pillanatok is előkerültek, de talán Pásztor Anna fia, Benjámin volt az, aki különleges képességeivel a legnagyobb meglepetést okozta.

Pásztor Anna ezúttal 12 éves fiával, Benjáminnal együtt szerepelt az Azt beszélik gyereknapi különkiadásában.
Pásztor Anna ezúttal 12 éves fiával, Benjáminnal együtt szerepelt az Azt beszélik gyereknapi különkiadásában.
Fotó: Facebook

Pásztor Anna fia már kétévesen angolul beszélt

A büszke édesanya elmondása szerint Benjámin már egészen kisgyermekként különleges érdeklődést mutatott a nyelvek iránt. Alig múlt kétéves, amikor az angol nyelvű rajzfilmeknek köszönhetően elkezdett angolul beszélni.

„Magától megtanult angol rajzfilmekből angolul. Először csak beszélni, de utána szólt az apukája, hogy olvas is. Azért is van neki most is egy kis angol akcentusa, mert először tanult meg angolul, utána magyarul, aztán megtanította a tesóját is. Most pedig a Duolingóval még három nyelven tanul” – mesélte Pásztor Anna. A szerény fiú szerint édesanyja nem támaszt vele szemben túlzott elvárásokat.

 „Anyának nincsenek nagy elvárásai, de minél több dolgot tudok, látom rajta, annál boldogabb” 

fogalmazott a fiú.

Nemcsak a nyelvekben kiemelkedő

A nyelvtanulás mellett a zene is fontos szerepet játszik Benjámin életében. Pásztor Anna szerint fia zongorázni is teljesen önállóan tanult meg, ráadásul már saját szerzeményeket is készít. „Megtanította saját magát zongorázni is. Nem tudom, hogy a gyerekem honnan kapta a kvalitásokat, de elképesztően büszke vagyok. Egy ideje én is mindig Benjinek mutatom meg először, hogy milyen zenéket írok, mert annyira objektív véleménye van” – árulta el az énekesnő.

A közös szenvedély ráadásul új szintre lép, ugyanis anya és fia nemrég együtt iratkozott be egy zeneiskolába. Benjámin jazz-zongorát tanul majd, míg Pásztor Anna jazzéneket, a szolfézs- és zenekari órákon pedig közösen vesznek részt.

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