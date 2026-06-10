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Kijött a Doktor Szöszi előzménysorozatának első trailere – Emiatt hurrogták le a rajongók: Videó

Elle Doktor Szöszi előzménysorozat
Doktor Szöszi életébe újra betekintést kaphatunk, pontosabban azokba az időkbe, amikor még a doktori fokozatot nem kapta meg, csak szimplán Elle Woods volt. Az Elle-sorozat első trailere viszont megosztotta a nézőket.
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A Doktor Szöszi előzménye, az Elle-sorozat nemsokára érkezik a Prime-ra. Az első előzetes viszont nem a várt véleményeket és kommenteket hozta.

Elle-sorozat a Prime-on
Érkezik az Elle-sorozat Prime-ra.
Forrás: IMDb

Kijött az Elle-sorozat első előzetese

  • Előzménysorozatot kap a Doktor Szöszi.
  • Kijött az Elle-sorozat első trailere.
  • A rajongók durván kritizálják a produkciót.

A Doktor Szöszi-előzménysorozat

Az ikonikus Doktor Szöszit, Reese Witherspoon főszereplésével mindenki imádta a 2000-es évek elején. Ezért is volt nagy a boldogság a rajongók körében, amikor megtudták, hogy a Legally Blonde musical után most egy új előzménysorozatot is kaphatunk. Ráadásul az első teaser után most a hivatalos előzetes is megérkezett.

Az Elle-sorozat Prime Videón jön ki 8 résszel július 1-jén. A sztori szerint Elle Woods még csak tinédzser, aki a tökéletes Los Angeles-i életéből Seattle-be kényszerül költözni a családjával. Itt pedig – csakúgy mint az eredeti filmben a Harvardon – eleinte nem nagyon megy a beilleszkedés. A nehézségek most nem az egyetemen, hanem a középiskolában lesznek, de várhatóan ugyanaz lesz a történet megoldása. Épp ez volt az egyik legnagyobb problémája a rajongóknak.

Mi a bajuk a rajongóknak az Elle trailerével kapcsolatban?

A nemrég megjelent előzetes kommentszekciója szinte teljesen felrobbantotta az internetet. A produkció már most kapott hideget-meleget. Az egyik fő probléma a szereplőválogatással kapcsolatban lépett fel. Az egyik kommentelő szerint a 25 éves Lexi Minetree, aki Elle Woods-ot játssza, „egyáltalán nem néz ki úgy, mint egy tinédzser. Inkább úgy fest, mint egy alváshiányos másodéves ügyvédjelölt.” Érdekes, hogy más produkcióknál valóban sikerült összehozni egy fiatal szereposztást, mint például a Scooby-Doo új előzménysorozatában, ahol 18-19 évesek játsszák a tinédzser karaktereket – itt viszont ez nem jött össze.

A másik nagy probléma a történettel áll kapcsolatban: tulajdonképpen semmi értelme egy előzménysorozatnak. Egy hozzászóló erre is felhívta a figyelmet: 

Szóval ugyanazon a jellemfejlődésen keresztülmegy, mint a filmben, majd az egészet elfelejti, és visszatér az eredeti énjéhez a filmben?

Az sem stimmel, hogy Elle elköltözik Seattle-be, hiszen a 2001-es filmnek „pont az volt a lényege, hogy a Harvardra kerülése jelentette számára az első olyan élményt, amikor teljesen idegen környezetben találja magát” – emelte ki egy rajongó. Az biztos, hogy azzal, hogy a sztorit a Doktor Szöszi világához csatolták, sokkal eladhatóbbá vált a sorozat. Annyira, hogy még ki sem jött az első évad, de már egy másodikat is előkészítettek az alkotók.

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